Morenna vai percorrer o ES de bicicleta e registrar em websérie

A cantora Morenna pelas lentes de Alex Santana Crédito: Instagram/@alexsantanaphotographer

Esbanjando energia e seu açúcar, a cantora Morenna promete pegar a estrada em novembro, mas de uma forma diferente. A dona de hits como "Açaí" e "Me Acabo" vai pedalar por diversas regiões do Espírito Santo para apresentar as belezas naturais e também fazer algumas apresentações.

"Serão mais de 600 quilômetros percorridos e mostrados numa websérie sobre o nosso litoral", anuncia ela sobre a novidade.

De acordo com Morenna, a produção está a mil, já que toda a trip se inicia em novembro. "A gente começa a preparação agora em outubro e sai em novembro. Vamos fazer todas as regiões litorâneas, de Norte a Sul", diz a cantora que cita roteiros como Itaúnas, em Conceição da Barra, Barra do Sahy, em Aracruz, Guarapari e a Grande Vitória.

"Vamos pedalando pelo litoral contando a história dos locais e seus pontos turísticos. Como o Estado é litorâneo, temos várias opções de paradas, como Santa Cruz, Praia Grande... São cenários para mostrar para as pessoas que o Espírito Santo tem muito potencial turístico", detalha.

Segundo Morenna, fôlego não vai faltar para fazer toda essa viagem. "Sempre foi uma tradição na minha familia pedalar. Tenho um histórico de atletas nela. Eu sempre pedalava com meu pai e irmão. Agora vamos estender o percurso", diz.

A iniciativa é garantida por recursos da Lei Aldir Blanc. Como resultado desta trip, uma websérie comandada pela cantora será produzida. "Serão sete episódios em que vamos documentar os encontros com grupos folclóricos, as rendeiras, as paleiras, o ticumbi, os indígenas de Aracruz. Toda a cultura do Espírito Santo será retratada", detalha.

"O projeto conta com uma equipe preparada com minha DJ, que já fez uma viagem desta para a Bahia. Vamos com preparador, fotógrafo, um staff todo acompanhando a gente", completa.

De acordo com Morenna, três shows devem acontecer no meio dessa tour sustentável. "Itaúnas, Guarapari e Barra do Jucu são os locais que devo me apresentar", cita a cantora.