Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

"Quem é você?": Pabllo Vittar vira meme ao tomar 2ª dose da vacina

Cantora foi reconhecida logo de cara no momento da imunização

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2021 às 18:37
Pabllo Vittar é reconhecido por enfermeira na hora de tomar a segunda dose da vacina
Pabllo Vittar é reconhecido por enfermeira na hora de tomar a segunda dose da vacina Crédito: Reprodução/Instagram
"Eu sou a Pabllo". A frase poderia ser muito bem trecho da canção "Ultra Som", de "Batidão Tropical", último disco de Pabllo Vittar, mas acabou virando parte de um meme protagonizado pela cantora nesta quinta-feira (14).
No vídeo que circula nas redes sociais, Pabllo Vittar estava preparada para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 quando foi questionada pela enfermeira: "Quem é você?". A resposta foi a frase que inicia o texto.
A reação da profissional de saúde foi fofa: “Mentira, vou tirar foto com você… Eu reconheci pela voz”, afirmou ela, que ainda se declarou à drag queen: “Eu te amo, meu amor”, emendou.
No Twitter, os fãs de Pabllo Vittar brincaram com o momento entre a artista e a enfermeira pelo diálogo divertido. A frase mais usada nas brincadeiras foi 'quem é você', seguida por muitos elogios.
A cantora também entrou na brincadeira e fez referência à música: "Quem é que liga?", escrever ao postar o vídeo. Veja abaixo algumas reações dos fãs.

Veja Também

Pabllo Vittar lidera em troféus do MTV Miaw 2021

Pabllo Vittar vira 'cowgirl' sexy no clipe da música 'Bang Bang'

Pabllo Vittar voltará aos palcos em festival 'Corona Capital', no México

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pabllo Vittar Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados