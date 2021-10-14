"Quem é você?": Pabllo Vittar vira meme ao tomar 2ª dose da vacina

Pabllo Vittar é reconhecido por enfermeira na hora de tomar a segunda dose da vacina Crédito: Reprodução/Instagram

"Eu sou a Pabllo". A frase poderia ser muito bem trecho da canção "Ultra Som", de "Batidão Tropical", último disco de Pabllo Vittar, mas acabou virando parte de um meme protagonizado pela cantora nesta quinta-feira (14).

No vídeo que circula nas redes sociais, Pabllo Vittar estava preparada para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 quando foi questionada pela enfermeira: "Quem é você?". A resposta foi a frase que inicia o texto.

A reação da profissional de saúde foi fofa: “Mentira, vou tirar foto com você… Eu reconheci pela voz”, afirmou ela, que ainda se declarou à drag queen: “Eu te amo, meu amor”, emendou.

- Quem é você?

- Natasha Caldeirão ?️?️?️ — ʟᴜʟɪɴʜᴀ ? (@luamavittar) October 14, 2021

No Twitter, os fãs de Pabllo Vittar brincaram com o momento entre a artista e a enfermeira pelo diálogo divertido. A frase mais usada nas brincadeiras foi 'quem é você', seguida por muitos elogios.

A cantora também entrou na brincadeira e fez referência à música: "Quem é que liga?", escrever ao postar o vídeo. Veja abaixo algumas reações dos fãs.

eu sou a pabllo KKKKKKK — sugaboo da dua lipa (@_gussp) October 14, 2021

muito fofa a enfermeira — jacaré do tamanho de cantora ariana grande (@oieusoucamila) October 14, 2021

Eu tô passando mal kkkkkkkkkkkkkkk — FAKING LOVE (@AnittaFakingLov) October 14, 2021