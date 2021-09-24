Pabllo Vittar lidera em troféus do MTV Miaw 2021

Luísa Sonza sai zerada; noite tem homenagem a Paulo Gustavo

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 13:19

24 set 2021 às 13:19
A cantora Pabllo Vittar foi a grande vencedora da noite da quarta edição do MTV Miaw com quatro troféus. Ela venceu nas categorias Álbum do ano, Artista musical, Coreô envolvente e Hitmaker.
Vittar e Luísa Sonza lideravam o Miaw com nove indicações cada uma. Porém, Sonza saiu sem nenhum prêmio. Juliette venceu nas categorias Realeza do reality e Ícone Miaw. "O gatinho rosa veio. Eu estou muito feliz, muito obrigada", comemorou.
Pabllo Vittar recebeu quatro troféus no MTV Miaw 2021 Crédito: Reprodução/ Instagram @pabllovittar
A noite também contou com uma homenagem de Thales Bretas a Paulo Gustavo. O médico recebeu o Transforma Miaw - LGBTQIAP+ das mãos de Hugo Gloss, amigo pessoal do casal, em um dos momentos mais emocionantes da noite.
Em seu discurso, Thales destacou todo o amor por sua família, seu companheiro e principalmente pela liberdade de amar. Também foi vestido com um terno que pertencia ao marido.
Emicida também foi homenageado com o Transforma Miaw - Antirracismo e deixou seu recado: "Ser reconhecido por ajudar o Brasil a se conectar com esse tema é lisonjeiro, especial e gratificante", disse.
As cantoras Ludmilla, Luísa Sonza e Manu Gavassi foram algumas das atrações musicais do evento. Já a apresentação ficou à cargo de Vittar e Rafael Portugal.

CONFIRA OS VENCEDORES DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS

  • #EUSHIPPO
  • Bianca Andrade e Fred

  • ÁLBUM OU EP DO ANO
  • Batidão Tropical – Pabllo Vittar

  • APOSTA MIAW
  • Yasmin Castilho

  • ARTISTA MUSICAL
  • Pabllo Vittar

  • BEAT BR
  • L7nnon

  • CLIPÃO DA P@ORRA
  • Girl From Rio – Anitta

  • COREÔ ENVOLVELTE
  • Bandida – Pabllo Vittar & Pocah

  • DJ LANSO A BRAVA
  • Pedro Sampaio

  • FANDOM REAL OFICIAL
  • Gavassiers

  • FEAT GRINGO
  • Monster – Shawn Mendes & Justin Bieber

  • FEAT NACIONAL
  • Tranquilita – Zé Felipe e Virgínia

  • GIRL BOSS
  • Manu Gavassi

  • HINO DO ANO
  • Rainha da Favela – Ludmilla

  • HIT GLOBAL
  • Black Pink – Love Sick Girls

  • HITMAKER ABURDO
  • Pabllo Vittar

  • HITOU NO PASSINHO
  • Virgínia Fonseca

  • ÍCONE MIAW
  • Juliette

  • MARATONEI
  • As Five

  • MEME PRA VIDA
  • Pfizer

  • MEMEIRO
  • Alvaro

  • MIAWLICIOUS
  • Paola Carosella

  • MÚSICA DE CHALLENGE
  • Meu Pedaço de Pecado – João Gomes

  • ORGULHO DO VALE
  • Lia Clark

  • PET INFLUENCER
  • Nelson (Bianca e Fred)

  • PODCAST NOSSO DE CADA DIA
  • PodPah

  • PRESTATENÇÃO
  • Bin

  • REALEZA DO REALITY
  • Juliette

  • REELEIRE DO ANO
  • Gustavo Tubarão

  • REELEIRE REVELAÇÃO
  • Josy Ramos

  • RI ALTO
  • Thiago Ventura

  • STYLE DO ANO
  • Jão

  • TRAP NA CENA
  • Sidoka

  • ZIKA DO BAILE
  • MC Hariel

