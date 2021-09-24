Pabllo Vittar lidera em troféus do MTV Miaw 2021

A cantora Pabllo Vittar foi a grande vencedora da noite da quarta edição do MTV Miaw com quatro troféus. Ela venceu nas categorias Álbum do ano, Artista musical, Coreô envolvente e Hitmaker.
Vittar e Luísa Sonza lideravam o Miaw com nove indicações cada uma. Porém, Sonza saiu sem nenhum prêmio. Juliette venceu nas categorias Realeza do reality e Ícone Miaw. "O gatinho rosa veio. Eu estou muito feliz, muito obrigada", comemorou.
A noite também contou com uma homenagem de Thales Bretas a Paulo Gustavo. O médico recebeu o Transforma Miaw - LGBTQIAP+ das mãos de Hugo Gloss, amigo pessoal do casal, em um dos momentos mais emocionantes da noite.
Em seu discurso, Thales destacou todo o amor por sua família, seu companheiro e principalmente pela liberdade de amar. Também foi vestido com um terno que pertencia ao marido.
Emicida também foi homenageado com o Transforma Miaw - Antirracismo e deixou seu recado: "Ser reconhecido por ajudar o Brasil a se conectar com esse tema é lisonjeiro, especial e gratificante", disse.
As cantoras Ludmilla, Luísa Sonza e Manu Gavassi foram algumas das atrações musicais do evento. Já a apresentação ficou à cargo de Vittar e Rafael Portugal.
CONFIRA OS VENCEDORES DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS
- #EUSHIPPO
- Bianca Andrade e Fred
- ÁLBUM OU EP DO ANO
- Batidão Tropical – Pabllo Vittar
- APOSTA MIAW
- Yasmin Castilho
- ARTISTA MUSICAL
- Pabllo Vittar
- BEAT BR
- L7nnon
- CLIPÃO DA P@ORRA
- Girl From Rio – Anitta
- COREÔ ENVOLVELTE
- Bandida – Pabllo Vittar & Pocah
- DJ LANSO A BRAVA
- Pedro Sampaio
- FANDOM REAL OFICIAL
- Gavassiers
- FEAT GRINGO
- Monster – Shawn Mendes & Justin Bieber
- FEAT NACIONAL
- Tranquilita – Zé Felipe e Virgínia
- GIRL BOSS
- Manu Gavassi
- HINO DO ANO
- Rainha da Favela – Ludmilla
- HIT GLOBAL
- Black Pink – Love Sick Girls
- HITMAKER ABURDO
- Pabllo Vittar
- HITOU NO PASSINHO
- Virgínia Fonseca
- ÍCONE MIAW
- Juliette
- MARATONEI
- As Five
- MEME PRA VIDA
- Pfizer
- MEMEIRO
- Alvaro
- MIAWLICIOUS
- Paola Carosella
- MÚSICA DE CHALLENGE
- Meu Pedaço de Pecado – João Gomes
- ORGULHO DO VALE
- Lia Clark
- PET INFLUENCER
- Nelson (Bianca e Fred)
- PODCAST NOSSO DE CADA DIA
- PodPah
- PRESTATENÇÃO
- Bin
- REALEZA DO REALITY
- Juliette
- REELEIRE DO ANO
- Gustavo Tubarão
- REELEIRE REVELAÇÃO
- Josy Ramos
- RI ALTO
- Thiago Ventura
- STYLE DO ANO
- Jão
- TRAP NA CENA
- Sidoka
- ZIKA DO BAILE
- MC Hariel