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Música

Pabllo Vittar vira 'cowgirl' sexy no clipe da música 'Bang Bang'

Cantora se diverte com meme sobre cartaz antigo da turnê Vai Passar Mal

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 10:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2021 às 10:24
Pabllo Vittar no clipe de 'Bang Bang'
Pabllo Vittar no clipe de 'Bang Bang' Crédito: Divulgação
Pabllo Vittar, 27, aparece como uma "cowgirl" sexy nas primeiras imagens divulgadas do clipe da música "Bang Bang". O figurino é composto por chapéu, botas, cinto e chaparreira, tudo em vermelho, além de um biquíni mínimo da mesma cor, com detalhes amarelos.
O vídeo está programado para estrear no canal da cantora na próxima sexta-feira (24). "Bang Bang" faz parte do álbum "Batidão Tropical", lançado no final de junho.
Trata-se da terceira música do projeto a ganhar clipe. Antes, as músicas "Ama Sofre Chora" e "Triste com T" já haviam ganhado suas versões audiovisuais.
Vale ressaltar que Pabllo Vittar passa bem nesta segunda-feira (20). Um meme da internet previa que ela passaria mal às 17h. Tudo porque um cartaz antigo anunciando um show da turnê Vai Passar Mal começou a circular na internet.
Os internautas, claro, não deixaram a piada passar, fazendo diversas montagens e até uma contagem regressiva para o momento em que a drag queen teria a síncope.
A cantora entrou na brincadeira. "Estou com medo de passar mal hoje às 17h, será que a profecia vai se cumprir?", brincou nas redes sociais. "Eu vou ficar quietinha hoje, não vou nem sair de casa."
Nesta semana, ela apresenta o prêmio MTV Miaw ao lado de Rafael Portugal. Ela também deverá se apresentar na premiação.

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