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Nasce Esther, primeira filha de Kaká com a modelo Carol Dias

Além da recém-nascida, o ex-jogador é pai Luca, de 11 anos, e Isabella, de oito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:18

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:18

Nasce Esther, primeira filha de Kaká com a modelo Carol Dias
Nasce Esther, primeira filha de Kaká com a modelo Carol Dias Crédito: Reprodução/Instagram
Nasceu Esther, a primeira filha do ex-jogador de futebol Kaká com a modelo Carol Dias, na manhã desta quinta-feira, 8. O anúncio foi feito através das redes sociais de Carol.
"Nasceu a minha rainha, a nossa princesa! Não tenho palavras para descrever esse amor. Deus é perfeito", escreveu Carol, em seu Instagram.
Kaká também é pai de Luca, de 11 anos, e Isabella, de oito, frutos do relacionamento de 12 anos que o ex-jogador teve com a cantora Carol Célico.
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... is coming ?

Uma publicação compartilhada por Carolina Dias Leite (@diasleite) em

Esther nasce quase um ano após Kaká e sua atual esposa terem se casado. A cerimônia ocorreu no final de novembro de 2019, na praia de Itacará, na Bahia. Ambos assumiram o relacionamento em 2016.
Fora dos gramados, Kaká, que acumula passagens pelo São Paulo, Real Madrid e Milan, aproveita seu tempo de "aposentado" com a família. Recentemente, o ex-jogador fez uma parceria com o jogo FIFA 21.

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