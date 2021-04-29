Nasce Alana Ayo, terceira filha do ator Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção, 49, compartilhou, nesta quarta (28), fotos no Instagram do nascimento de Alana Ayo, terceira filha dele com Ana Verena. Ele é pai de João e Ella de relacionamentos anteriores.
A criança nasceu na terça (27) em um hospital em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o ator explicou que o nome Alana significa conquista, harmonia e tranquilidade. O segundo nome, Ayo, imana com a palavra alegria, em iorubá.
"Bem- vinda minha filha, estamos no amor. Doutora Vivi, gratidão por trazê-la a nós com calma, precisão e muita sabedoria. Agradeço a toda sua equipe de gigantes! Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário", escreveu Assunção.
A mãe, Ana Verena, também compartilhou nas redes sociais fotos do nascimento da sua primeira filha e agradeceu a equipe médica que a atendeu.
"Filha, que honra te receber nesse mundo. Que você venha para somar, nos trazer alegria e muitos ensinamentos. Já te amo desde sempre. Seja bem-vinda minha pequena! Doutora Viviane Monteiro e equipe gratidão por trazer nossa pequena ao mundo com tanto amor, cuidado, paciência e sabedoria. Foi mágico", disse Ana Verena
Famosos comentaram a postagem do ator nas redes sociais dando parabéns pelo nascimento da bebê. A atriz Flávia Monteiro escreveu: "Fabinho! Parabéns!! Família linda". A apresentadora Sarah Oliveira e o ator Dudu Azevedo publicaram emojis.
O primogênito do ator, João Assunção, publicou foto segurando a irmã caçula no Instagram. Ao lado da foto ele escreveu: "Chegou! Mais uma para dar trabalho". O pai comentou a postagem: "Meus amores".