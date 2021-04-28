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Saúde

Antônia Fontenelle faz cirurgia de emergência para troca de prótese mamária

A youtuber sentiu dores no seio e foi internada às pressas nesta segunda-feira

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:25
Antônia Fontenelle foi internada para trocar a prótese de silicone
Antônia Fontenelle foi internada para trocar a prótese de silicone Crédito: Instagram/ @ladyfontenelle
Nesta segunda-feira, 27, Antônia Fontenelle publicou em suas redes sociais uma foto deitada na maca do hospital e assustou seus seguidores. A legenda revela que a youtuber precisou passar por uma cirurgia de emergência.
Em perfil oficial no Instagram, a equipe de Fontenelle explicou que ela sentiu fortes dores nos seios devido às próteses de silicone e precisou ser internada para uma cirurgia de emergência.
"Devido a fortes dores nos seios, Antônia foi submetida hoje pela manhã a uma cirurgia de troca de próteses. Graças a Deus ocorreu tudo bem durante o procedimento cirúrgico. Obrigado Dr. Marcio Walace e toda sua equipe", escreveu a assessoria da atriz.

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