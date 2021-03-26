Antônia Fontenelle teve que retirar publicação com ataques à professora

A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle

A atriz e youtuber, Antônia Fontenelle, 47, recebeu a ordem de retirar imediatamente uma publicação de seu Instagram onde ela criticava a professora e antropóloga Débora Diniz. A ação foi determinada pela juíza Adriana Angeli de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível.

A ação foi movida pela professora, que realizou a cobrança cível por uma publicação feita pela youtuber onde ela acusa Diniz de "defender pedófilos, o aborto e a pedofilia". "Na hipótese, a verossimilhança dos fatos alegados está comprovada pela farta prova documental apresentada", disse a juíza.

"Demonstrando que a ré publicou em sua página do Instagram uma foto da autora, acompanhada de comentários agressivos, difamatórios e injuriosos, acusando-a de defender pedófilos, proferindo ameaças e incitando terceiros", continuou Maia.

"Marcando na publicação as redes sociais de revista para a qual a autora escreve e de Universidade onde é professora, denegrindo, assim, a sua honra e prejudicando a sua imagem, com reflexos, inclusive, em sua vida pessoal e profissional", finalizou.

Fontenelle reproduziu o discurso de Jair Bolsonaro, que foi assunto de uma publicação da professora, por suas ações no governo. Porém, o presidente distorceu as informações de Diniz e afirmou que ela "defendia pedófilos".