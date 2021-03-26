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Justiça

Antônia Fontenelle teve que retirar publicação com ataques à professora

Youtuber acusou Débora Diniz de 'defender pedófilos, aborto e pedofilia'

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:39
A apresentadora Antonia Fontenelle
A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
A atriz e youtuber, Antônia Fontenelle, 47, recebeu a ordem de retirar imediatamente uma publicação de seu Instagram onde ela criticava a professora e antropóloga Débora Diniz. A ação foi determinada pela juíza Adriana Angeli de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível.
A ação foi movida pela professora, que realizou a cobrança cível por uma publicação feita pela youtuber onde ela acusa Diniz de "defender pedófilos, o aborto e a pedofilia". "Na hipótese, a verossimilhança dos fatos alegados está comprovada pela farta prova documental apresentada", disse a juíza.
"Demonstrando que a ré publicou em sua página do Instagram uma foto da autora, acompanhada de comentários agressivos, difamatórios e injuriosos, acusando-a de defender pedófilos, proferindo ameaças e incitando terceiros", continuou Maia.
"Marcando na publicação as redes sociais de revista para a qual a autora escreve e de Universidade onde é professora, denegrindo, assim, a sua honra e prejudicando a sua imagem, com reflexos, inclusive, em sua vida pessoal e profissional", finalizou.

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Fontenelle reproduziu o discurso de Jair Bolsonaro, que foi assunto de uma publicação da professora, por suas ações no governo. Porém, o presidente distorceu as informações de Diniz e afirmou que ela "defendia pedófilos".
A juíza ainda determinou que se a decisão fosse desrespeitada, a youtuber teria que pagar uma multa diária de R$ 1.000. Diniz foi representada pelo Escritório Ribeiro da Luz. Procurados, Fontenelle e o escritório não se pronunciaram sobre o caso até a publicação desta matéria.

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