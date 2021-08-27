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"Não se trata de uma compra de um carro", diz Sofia Liberato sobre vídeo

Filha de Gugu Liberato foi às redes sociais dizer que está sendo criticada e sugere que pessoas vejam o vídeo inteiro

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2021 às 13:20
Sofia Liberato possui um Dodge Charger, cujo preço chega até 80 mil dólares (R$ 420 mil)
Sofia Liberato possui um Dodge Charger, cujo preço chega até 80 mil dólares (R$ 420 mil) Crédito: Instagram/@sofi_liberato
Sofia Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, foi às redes sociais após seu vídeo gravado com a irmã, Marina Liberato, ser divulgado pelo site Metrópolis. A herdeira acusava a tia de manipular ela e a irmã e, entre outras coisas, ela reclamava que não pôde comprar um Porsche e não ficou feliz com um carro mais barato.
"Então, eu estou fazendo este video para esclarecer algumas coisas para vocês. Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem o video inteiro, para vocês entenderem o contexto do vídeo. Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso", disse no vídeo publicado em seu Instagram.
Sofia garantiu que não deu entrevista para ninguém e que o vídeo foi vazado. "Também queria esclarecer que eu e minha irmã, a gente não deu e não daremos nenhuma entrevista para ninguém, tanto é que o nosso processo está sob segredo de justiça. Também queria falar mais uma coisa, que esse video foi vazado sem o nosso consentimento, tanto é né, que só era pra ser visto pelos olhos da justiça"
Ela finaliza dizendo que vai entrar na Justiça por conta do vazamento. "E os nossos advogados estão tomando todas as medidas possíveis para resolver isso!"

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