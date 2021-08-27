"Não se trata de uma compra de um carro", diz Sofia Liberato sobre vídeo

Sofia Liberato possui um Dodge Charger, cujo preço chega até 80 mil dólares (R$ 420 mil) Crédito: Instagram/@sofi_liberato

Sofia Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, foi às redes sociais após seu vídeo gravado com a irmã, Marina Liberato, ser divulgado pelo site Metrópolis. A herdeira acusava a tia de manipular ela e a irmã e, entre outras coisas, ela reclamava que não pôde comprar um Porsche e não ficou feliz com um carro mais barato.

"Então, eu estou fazendo este video para esclarecer algumas coisas para vocês. Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem o video inteiro, para vocês entenderem o contexto do vídeo. Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso", disse no vídeo publicado em seu Instagram.

Sofia garantiu que não deu entrevista para ninguém e que o vídeo foi vazado. "Também queria esclarecer que eu e minha irmã, a gente não deu e não daremos nenhuma entrevista para ninguém, tanto é que o nosso processo está sob segredo de justiça. Também queria falar mais uma coisa, que esse video foi vazado sem o nosso consentimento, tanto é né, que só era pra ser visto pelos olhos da justiça"