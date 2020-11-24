Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

'Não pude me despedir do meu pai', desabafa Luciano, com covid-19

Pai do cantor e de Zezé Di Camargo, que originou o filme '2 Filhos de Francisco', morreu na noite de segunda e teve velório realizado nesta terça, 24

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 18:56
Luciano Camargo ao lado do pai, Francisco, que morreu em 23 de novembro de 2020
Luciano Camargo ao lado do pai, Francisco, que morreu em 23 de novembro de 2020 Crédito: Instagram / @camargoluciano
Francisco José de Camargo, pai da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, morreu aos 83 anos de idade na noite da segunda-feira, 23, em Goiás. Ele estava internado em um hospital particular havia quase duas semanas.
Em meio às homenagens publicadas pela família, o cantor Luciano fez um desabafo lamentando o fato de não ter ido ao velório do pai, já que está com o novo coronavírus.
"Eu não pude ir despedir do meu pai. Como muitos sabem, eu testei positivo para covid-19 e muito me confortam as homenagens que estão fazendo para o meu velho... Ele, que depois do filme, se tornou meio que parente de todos os brasileiros", escreveu.

Veja Também

Zezé Di Camargo desabafa sobre morte do pai: "Perdão pela tristeza"

Com Covid-19, Luciano não irá ao velório do pai, Francisco Camargo

Em outra postagem, contou: "Em nosso último encontro semana passada, eu senti um forte aperto no peito, foi diferente... No último abraço que dei em meu velho, foi como se eu já soubesse que não poderia estar hoje com ele para me despedir".
"A Globo vai reprisar 2 Filhos de Francisco em homenagem ao grande homem que foi o meu pai", concluiu o cantor. A emissora exibe o filme inspirado na vida do pai de Zezé Di Camargo e Luciano na Sessão da Tarde desta terça, 24.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados