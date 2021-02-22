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Fim do romance

'Não preciso de homem para ser mãe', diz Gabriela Pugliesi sobre término com Erasmo

Erasmo afirma que motivo não foi traição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:38

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:38

Gabriela Pugliesi e o ex-marido, Erasmo
Gabriela Pugliesi e o ex-marido, Erasmo Crédito: Reprodução/Instagram @erasmo
A influenciadora Gabriela Pugliesi, 35, publicou um vídeo pelas redes sociais para falar mais sobre a sua separação com Erasmo Viana, 35, com quem estava desde 2015. De acordo com ela, houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que agora pretende ser mãe sem necessariamente ter um marido.
De acordo com a influenciadora, foram um ano e três meses tentando engravidar de Erasmo, mas o processo não deu certo. No meio dessas tentativas houve uma ruptura. Para Pugliesi, Deus não queria que ela tivesse um filho neste momento.
"Agora que estou separada, posso falar para vocês que tentei engravidar durante um ano e três meses. Com tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação, fiz FIV (fertilização in vitro), foram muitas tentativas. Todas frustradas. Toda mulher sabe o quão doloroso são essas tentativas. Meu corpo mudou completamente, fiquei com celulite até o joelho, minha cabeça pirou", começou.
Segundo ela, tudo isso gerou mudanças repentinas de humor. "É como se fosse uma TPM eterna. Vivia cada dia pensando no próximo dia, quando teria resultados. Eu me anulei. Eu não dividi nada disso com a minha mãe porque era um sonho para ela também. Eu vivi tudo isso sozinha e com o Erasmo, que também queria muito ter um filho. Os dois queriam muito", emendou.
Porém, Gabriela diz acreditar que nada é por acaso. Segundo ela, um dia será mãe. "Se eu soubesse, teria congelado meus óvulos aos 20 e poucos anos. Ainda tenho o sonho de ser mãe e serei. Vou congelar meus óvulos. Não necessariamente preciso de um homem para ser mãe. Agora, quero viver minha vida", disse.
Apesar da separação e de dizer que Erasmo errou com ela, confirma que ambos não estão brigados. "Respeito nossa história que foi linda. Agora, ele teve a escolha dele. Eu tive uma decepção, mas não vou entrar nessa história", afirmou.
Em contrapartida, Erasmo revelou que o motivo não foi adultério. Após publicar uma imagem nas redes sociais e ser indagado por um seguidor, se resumiu a dizer: "Não foi traição, amigo".
No último domingo (21), Erasmo Viana anunciou que está separado de Gabriela Pugliesi. "Acho que alguns de vocês já viram que saíram notícias que a Gabi e eu estamos nos separando e, infelizmente, é verdade. Eu cometi um erro grave, me arrependi, já conversamos bastante, mas no momento cabe a mim respeitar a decisão dela", contou o influenciador por meio de uma série de vídeos no Stories, do Instagram, na noite deste domingo (21).
Viana que resolveu se pronunciar por respeito às pessoas que acompanham e torcem por ele. O influenciador afirmou que pretende "deixar que o tempo cure qualquer ferida que tenha ficado" e que Pugliesi e ele estão resolvendo a situação da melhor maneira possível.

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