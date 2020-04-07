Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perfil

Namorado de Sasha, João Figueiredo é cantor gospel e amigo de famosos

Músico ganhou 50 mil seguidores em 20 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 15:30

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 15:30

João Figueiredo, cantor e namorado de Sasha
João Figueiredo, cantor e namorado de Sasha Crédito: Instagram/@joaofigueiredof
O cantor gospel João Figueiredo é o novo namorado de Sasha Meneghel. O anúncio foi feito pelo casal que se dizia melhor amigo.
João é amigo de famosos como da atriz Bruna Marquezine e do surfista Gabriel Medina. Ele também é cantor gospel e é líder de uma célula da igreja Bola de Neve. João é filho de pastores e mora em São Paulo.
20 horas depois do anúncio de que ambos namoravam, o jovem ganhou mais de 50 mil seguidores e ultrapassou a marca dos 200 mil fãs. A namorada tem mais de 7 milhões.
Ver essa foto no Instagram

você trouxe mais cor pra minha vida (literalmente) ? eu te amo!

Uma publicação compartilhada por João Figueiredo (@joaofigueiredof) em

João também é adepto das boas ações. Tanto que é um dos padrinhos de uma ONG que ajuda crianças na África. Ele foi fotografado em Angola justamente com Sasha, até então apenas amiga dele, em agosto de 2019.
E o namoro, pelo menos por enquanto, tem sido apenas por chamadas de vídeo, já que o mundo todo está envolvido na pandemia do coronavírus. Ele é de São Paulo, e Sasha mora nos Estados Unidos.
João Figueiredo também é youtuber e conta com quase 36 mil inscritos na página dele na internet. Uma das músicas de mais sucesso se chama "Águas Purificadas" e é em parceria com Priscilla Alcântara, outra cantora gospel e que já trabalhou no Bom Dia & Cia (SBT).

Veja Também

Xuxa completa 57 anos e ganha homenagem de ex-paquitas

Xuxa doa R$ 1 milhão ao SUS por meio de sua franquia de depilação a laser

Xuxa abre o jogo sobre namoro com Pelé: "Era traída de cabo a rabo"

Ele lança nesta terça-feira (7) a música "Meu Motivo" nas plataformas musicais.
Sasha Meneghel, 21, e o cantor compartilharam fotos juntos neste domingo (5), através do Instagram, trocando beijos e declarações.
"Me apaixonei pelo meu melhor amigo", escreveu a filha de Xuxa na legenda da foto que publicou. Já o cantor escreveu: "Você trouxe mais cor pra minha vida (literalmente). Eu te amo".
Ver essa foto no Instagram

Me apaixonei pelo meu melhor amigo ?

Uma publicação compartilhada por Sasha (@sashameneghel) em

O último relacionamento público de Sasha foi com o ator Bruno Montaleone, que durou cerca de um ano e meio, e acabou em meados de 2019. No final de julho deste ano, Xuxa afirmou: "Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz".
Montaleone e Sasha assumiram o namoro na passagem de 2017 para 2018, quando ambos publicaram a primeira foto juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gretchen lamenta morte de Mister Sam, produtor de seus hits: 'Éramos imbatíveis'
Imagem de destaque
Preso segundo suspeito de perseguir e matar homem após briga em Irupi
Imagem de destaque
Vereador preso por invadir casa da ex na Serra vai para regime semiaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados