Xuxa completa 57 anos e ganha homenagem de ex-paquitas

A apresentadora Xuxa Crédito: Divulgação/Recordtv

Xuxa Meneghel completa 57 anos nesta sexta-feira (27) e, apesar de não gostar de aniversários, segundo informou em entrevista ao jornal Extra, fará um bolo vegano para comemorar ao lado da filha, Sasha, do namorado, Junno, e de seus bichos, com quem ela está de quarentena.

Nas redes sociais, a apresentadora ganhou homenagens das ex-paquitas, que trabalharam com ela nos anos 1990. "Como agradeço a Deus por ter você na minha vida. Você que é um presente para nós. Feliz aniversário, Xuxa. Continue brilhando como o grande ser humano que você é, a minha sempre Xú. Te amo. Minha família te ama. Deus te proteja sempre. Doida pra te dar esse abraço, beijo, cheiro em breve", escreveu Andréia Faria, mais conhecida como Sorvetão. .

Andréa Veiga também se declarou: "Hoje é seu dia! Infelizmente, não podemos estar todos juntos como nessa foto por enquanto! Mas em breve vamos fazer o que a gente mais gosta, se divertir! Te amo até o céu! Que o cara lá de cima continue te abençoando e te fazendo muito feliz".

Já Tatiana Maranhão, ex-paquita e atual assessora de Xuxa, fez uma grande dedicatória a ela: "Xuxa é aquela amiga que enxerga o melhor da gente, que torce, que fica feliz em poder ajudar... Ela é a mais sincera, a mais criativa e verdadeira, a que olha no olho, que não curte textos longos no WhatsApp, que brinca como uma criança, que tem o guarda-roupa pra te salvar em qualquer situação, que fala o que pensa, que leva amizade a sério, que não te abandona nos momentos difíceis, que ama a natureza, que ama os bichos mais que muito ser humano, que tem a cabeça dura e o rosto mais lindo de todos".

"Ela tira do corpo pra te dar, ela oferece ajuda sem você pedir, ela fica feliz quando consegue ajudar. Ela é disponível mesmo com tantos compromissos, é a mais simples mesmo com suas excentricidades, tem um coração gigante. Todos somos únicos, mas ela é especial", completa ela, em publicação no Instagram.