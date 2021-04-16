Mulher Filé fará cirurgia às pressas por complicações nas próteses de silicone

Yani de Simone, a Mulher Filé Crédito: Instagram/mulherfile

A funkeira Yani de Simone, mais conhecida como Mulher Filé, vai ter que se submeter a uma cirurgia às pressas por causa de complicações em suas próteses de silicone. Segundo a assessoria da imprensa da artista, a operação será realizada na próxima semana.

Após sentir fortes dores na região dos seios, ela fez uma série de exames e os médicos identificaram que as próteses estavam em contratura capsular, condição que faz com que o silicone endureça dentro do corpo. Com isso, há problemas na cicatrização em volta do tecido mamário.

De acordo com a assessoria, por causa da gravidade da situação, o cirurgião Nívio Lemos Moreira Júnior recomendou a substituição das próteses com urgência.

Além de Simone, outras famosas já relataram problemas semelhantes e resolveram se ver livres do silicone. Esse movimento de explante vem crescendo aos poucos, embora a cirurgia plástica mais realizada no mundo ainda seja a de aumento das mamas.