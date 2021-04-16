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Saúde

Mulher Filé fará cirurgia às pressas por complicações nas próteses de silicone

Após fortes dores, foi identificado que ela estava com contratura capsular

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:08
Yani de Simone, a Mulher Filé
Yani de Simone, a Mulher Filé Crédito: Instagram/mulherfile
A funkeira Yani de Simone, mais conhecida como Mulher Filé, vai ter que se submeter a uma cirurgia às pressas por causa de complicações em suas próteses de silicone. Segundo a assessoria da imprensa da artista, a operação será realizada na próxima semana.
Após sentir fortes dores na região dos seios, ela fez uma série de exames e os médicos identificaram que as próteses estavam em contratura capsular, condição que faz com que o silicone endureça dentro do corpo. Com isso, há problemas na cicatrização em volta do tecido mamário.
De acordo com a assessoria, por causa da gravidade da situação, o cirurgião Nívio Lemos Moreira Júnior recomendou a substituição das próteses com urgência.
Além de Simone, outras famosas já relataram problemas semelhantes e resolveram se ver livres do silicone. Esse movimento de explante vem crescendo aos poucos, embora a cirurgia plástica mais realizada no mundo ainda seja a de aumento das mamas.
A empresária, influenciadora digital e ex-BBB Amanda Djehdian, 34, é uma das mulheres que decidiram tirar as próteses. Ela também tem aproveitado as redes sociais para falar sobre como o silicone nos seios afetaram sua qualidade de vida.

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