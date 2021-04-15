Cacau Protásio passa por segunda cirurgia, após pancreatite aguda

A atriz Cacau Protásio Crédito: Reprodução/Instagram @cacauprotasiooficial

O marido de Cacau Protásio, Janderson Pires, revelou que a atriz está bem, após a realização de uma nova cirurgia, na terça-feira, 13. A atriz foi internada em hospital no Rio de Janeiro, no dia 31 de março, com pancreatite aguda.

"Ótimas notícias, amigos! A inflamação da pancreatite que nos preocupava foi tratada e, hoje, Cacau fez a cirurgia para retirada da vesícula. Ocorreu tudo bem e agora a recuperação é mais tranquila", informou o fotógrafo, em publicação no Instagram.

"Nossa imensa gratidão a todos que rezaram e emanaram energias boas para sua melhora. Obrigado aos profissionais de saúde que tanto se dedicam ao nosso bem, nossos verdadeiros heróis", completou Janderson.

A informação de que Cacau havia sido internada foi compartilhada nas redes sociais da atriz, na última segunda-feira, 5. A equipe da artista informou que se tratava de um caso grave e que ela precisaria passar por duas operações.