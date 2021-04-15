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Saúde

Cacau Protásio passa por segunda cirurgia, após pancreatite aguda

Marido da atriz revelou que ela está bem, depois da operação de retirada da vesícula

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2021 às 14:58
A atriz Cacau Protásio
A atriz Cacau Protásio Crédito: Reprodução/Instagram @cacauprotasiooficial
O marido de Cacau Protásio, Janderson Pires, revelou que a atriz está bem, após a realização de uma nova cirurgia, na terça-feira, 13. A atriz foi internada em hospital no Rio de Janeiro, no dia 31 de março, com pancreatite aguda.
"Ótimas notícias, amigos! A inflamação da pancreatite que nos preocupava foi tratada e, hoje, Cacau fez a cirurgia para retirada da vesícula. Ocorreu tudo bem e agora a recuperação é mais tranquila", informou o fotógrafo, em publicação no Instagram.
"Nossa imensa gratidão a todos que rezaram e emanaram energias boas para sua melhora. Obrigado aos profissionais de saúde que tanto se dedicam ao nosso bem, nossos verdadeiros heróis", completou Janderson.
A informação de que Cacau havia sido internada foi compartilhada nas redes sociais da atriz, na última segunda-feira, 5. A equipe da artista informou que se tratava de um caso grave e que ela precisaria passar por duas operações.
"Ela já fez a primeira cirurgia, deu tudo certo, e vai fazer a segunda semana que vem. Só precisou internar por ser muito grave. O medo é grande, devido a esse momento tão terrível de covid-19, mas agora ela está bem. Está sendo muito bem cuidada por uma equipe de anjos aqui no hospital", explicou a equipe de Protásio.

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