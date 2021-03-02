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Morre Bunny Wailer, ícone do reggae e ex-parceiro de Bob Marley, aos 73 anos

Músico jamaicano cofundou os Wailers, banda que levou gênero ao sucesso na década de 1960

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:20
Morreu o músico jamaicano Bunny Wailer, aos 73 anos, nesta terça-feira (2), em Kingston, na Jamaica. A informação foi confirmada por seu empresário Maxine Stowe ao site Jamaica Observer. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Conhecido como um dos ícones do reggae, o cofundador dos The Wailers estava hospitalizado desde o ano passado, quando sofreu um derrame, e vinha tendo complicações.
Nascido em Kingston, Wailer era o último remanescente da banda The Wailers, fundada na década de 1960 e composta por Bob Marley e Peter Tosh. O grupo é autor de grandes clássicos do reggae, como "Get Up, Stand Up", "I Shot The Sheriff" e "One World, One Prayer".
O artista era cantor, compositor e percussionista. Wailer recebeu três Grammys ao longo da carreira, todos de melhor álbum.
Entre suas músicas de maior sucesso na fase solo, destacam-se "Dream Land", "Mellow Mood" e "This Train".

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