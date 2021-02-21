Atriz Niana Machado, de "Pé na Cova", morre aos 82 anos

A atriz Niana Machado Crédito: Globo/Mauricio Fidalgo

Conhecida por interpretar a personagem Bá em "Pé na Cova" (Globo, 2013-2016), a atriz Niana Machado morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada por Miguel Falabella, criador da série na Globo. A causa da morte não foi divulgada.

"Querida Niana Machado, hoje fecham-se as cortinas para você e eu, longe de casa, passo em revista aquela tarde há muitos anos, quando uma figurante de 'Toma Lá Dá Cá' chamou minha atenção. Marília deve ter ido te dar um abraço de boas-vindas à imensidão, onde seu grito de 'Piranha!' vai certamente assustar os anjos mais conservadores", escreveu Falabella, em seu perfil no Instagram, ao recordar o bordão da atriz em "Pé na Cova".

Niana Machado começou a carreira de atriz após fazer uma participação no sitcom "Toma Lá, Dá Cá", de autoria de Falabella e Maria Carmem Barbosa, exibida na Globo entre 2007 e 2009. Antes disso, Machado era de técnica de enfermagem.

A parceria dos dois também pode ser vista em outros trabalhos, como em "Brasil a Bordo" (2017) e na novela "Aquele Beijo" (2011-2012) em que fazia uma costureira chamada Formiga, conhecida pelo bordão "Eu já morri! Eu já morri!".