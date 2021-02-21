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Televisão de luto

Atriz Niana Machado, de "Pé na Cova", morre aos 82 anos

Antes técnica de enfermagem, Niana Machado começou a carreira de atriz após participação no "Toma Lá, Dá Cá", de Falabella e Maria Carmem Barbosa, exibida na Globo entre 2007 e 2009
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2021 às 14:01

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:01

A atriz Niana Machado
A atriz Niana Machado Crédito: Globo/Mauricio Fidalgo
Conhecida por interpretar a personagem Bá em "Pé na Cova" (Globo, 2013-2016), a atriz Niana Machado morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada por Miguel Falabella, criador da série na Globo. A causa da morte não foi divulgada.
"Querida Niana Machado, hoje fecham-se as cortinas para você e eu, longe de casa, passo em revista aquela tarde há muitos anos, quando uma figurante de 'Toma Lá Dá Cá' chamou minha atenção. Marília deve ter ido te dar um abraço de boas-vindas à imensidão, onde seu grito de 'Piranha!' vai certamente assustar os anjos mais conservadores", escreveu Falabella, em seu perfil no Instagram, ao recordar o bordão da atriz em "Pé na Cova".
Niana Machado começou a carreira de atriz após fazer uma participação no sitcom "Toma Lá, Dá Cá", de autoria de Falabella e Maria Carmem Barbosa, exibida na Globo entre 2007 e 2009. Antes disso, Machado era de técnica de enfermagem.
A parceria dos dois também pode ser vista em outros trabalhos, como em "Brasil a Bordo" (2017) e na novela "Aquele Beijo" (2011-2012) em que fazia uma costureira chamada Formiga, conhecida pelo bordão "Eu já morri! Eu já morri!".

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"Toda a família Pé na Cova (que lhe amou e respeitou) silenciosamente lhe presta a última homenagem. Obrigado por ter sido nossa Bá, a cereja do bolo de um dos trabalhos que mais prazer e alegria me trouxe nessa passagem. Descanse em paz! Um beijo do seu Miguel", completou o ator e diretor.

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