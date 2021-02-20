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Camilla de Lucas confronta Karol Conká no "BBB21": "Não sou otária"

As participantes discutiram após a cantora dizer que a influenciadora tomou partido de Gil na confusão com o capixaba Arthur

Publicado em 

20 fev 2021 às 20:44

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 20:44

BBB 21
Camilla de Lucas e Karol Conká em discussão no BBB21 Crédito: Globo
briga entre Gil e Arthur neste sábado (20) refletiu em outros participantes do BBB 21. Enquanto Juliette e Sarah aconselhavam o doutorando no quarto do líder, Camilla de Lucas e Karol Conká discutiram após a cantora dizer que a influenciadora tomou partido do pernambucano na confusão com o professor de crossfit. A carioca negou que tivesse um lado, até que Karol falou que Camilla queria competição entre duas mulheres negras.
"Não vem levantar militância em questão de afinidade, não, porque eu não sou obrigada a me dar bem com você", disparou Camilla. A cantora respondeu que também não tinha essa obrigação e a influenciadora não deixou quieto. "Então, você está levantando pauta militante aqui, por quê? Se fosse assim não me daria bem com o João. Você está citando militância como se eu tivesse obrigação de ter afinidade, só por você ser preta".
Karol foi além, e acusou Camilla de estar brigando para aparecer para o público. Ela não gostou nada e novamente, retrucou a rapper. "Você joga, você sustenta. Não preciso de VT, se eu precisasse teria ido atrás de você há muito tempo. Comigo não é assim, não. Vem jogar, vai sustentar". A carioca continuou: "Você quer jogar uma pessoa contra a outra, só que eu sou Camilla de Lucas, não sou idiota, não. Você pode ser a Karol Conká brava lá fora, mas tem outra brava aqui dentro também".

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Debochada, Karol desafiou Kamilla: "Querida, você quer competir com a pessoa errada, que você não aguenta a rajada". Revoltada, Camila respondeu: "Eu? Acho que você não aguenta a rajada, porque aqui dentro tem câmeras que veem tudo. Não sou otária e não fico caindo na sua, não. A partir do momento que você falar meu nome, vai me ouvir falar".
A discussão chegou ao fim quando Karol pediu para conversar a sós com a influenciadora, que negou. "Você não queria baixaria? Você falou que plantou a semente e queria ver, então é isso que você vai ver. Não é o que você queria ver? Você falou, você sustenta", finalizou Camilla.

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