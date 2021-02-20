Gil se desentende com capixaba Arthur no"BBB21" e dispara que quer sair

No início da tarde deste sábado (20), Gilberto conversava com Pocah e Karol Conká sobre estar chateado com Arthur após descobrir que o instrutor de crossfit teria dito que o economista havia articulado para colocar Fiuk no último paredão e que teria dito que Gilberto não votaria nele.
A história vem se arrastando nos últimos dois dias desde que Gilberto começou a ser questionando por algumas pessoas da casa sobre as atitudes dele com Fiuk e Arthur. Na noite de sexta (19), Gilberto já havia conversado com Fiuk no quarto do Líder e esclarecido a situação. Mas, neste sábado, Gilberto voltou ao assunto e, novamente, foi conversar com Arthur.
Dessa vez, Gilberto estava com os ânimos exaltados e irritado com todo o falatório. "Eu falei para você que ia votar no Fiuk?", pergunta Gilberto a Arthur, que concorda, e o economista insiste: "Eu e Sarah? Então chama a Sarah".
"Por que mentir na minha frente?", insiste Gilberto, deixando Arthur irritado com o tom de cobrança do economista. Os dois continuam discutindo e Karol Conká insiste para esclarecerem que ela não citou nome de Arthur em nenhum momento. "Olha para minha cara, eu estou pregando alguma coisa? O que você falou na quinta-feira?", diz Arthur.
Gilberto e Arthur vão para o jardim para continuar a conversa próximo a Sarah, Juliette e João Luiz. "Sarah, Arthur disse que eu e você dissemos que íamos votar em Fiuk", diz Gilberto. Arthur fala para Sarah: "A gente estava sentado ali".
Sarah interrompe o instrutor e diz que ela que ia votar em Fiuk e o Gilberto não. Arthur continua: "Estavam vocês dois ali, voto por proteção para você [Gilberto] não ir, ponto foi isso." Gilberto reafirma que ele havia dito que votaria em Arthur e não em Fiuk.
"Eu disse que eu não voto, agora você falar que eu planejei, e eu não disse", diz Gilberto. "E eu planejei alguma coisa? E eu algum momento você me viu prevendo alguma coisa?", pergunta Arthur. Gilberto diz que não falou para ninguém que o instrutor de crossfit planejou. Arthur comenta: "Você acabou de falar no quarto que você planejou voto".
"Vocês na quinta feira estavam falando aqui sobre mim", diz Gilberto a Arthur que pergunta por que o brother não gosta dele. O instrutor de crossfit diz que não odeia ninguém: "Eu não sou nem seu amigo e nem tenho nada contra."
"Você me chamou para conversar, você disse que falava de jogo com Projota, mas você estava falando na quinta de jogo e colocando o meu nome. Estava dizendo que eu dou de amigo das pessoas, você falou", diz Gilberto. Arthur responde: "A gente não conversou sobre isso Gil? Você me abraçou e depois votou em mim".
"Na hora que você revelou seu voto, o que você fez para mim, você ficou no meu ouvido, ao vivo velho, você ficou fazendo isso ai a pessoa aqui fica fazendo o idiota e fica pregando alguma coisa, quem sou meu irmão?" diz Arthur, que chama Projota para a conversa ao dizer que Gilberto citou o nome do cantor.
"Mas você disse que não tinha tocado o meu nome, você disse que eu planejei o Paredão do Fiuk, que eu combinei voto", diz Gilberto. Arthur discorda. E Gilberto continua: "Você disse que eu dava uma de amigo depois que a gente se resolveu". Arthur diz que não vai ficar discutindo com Gilberto, que continua: "Você que é falso porque na segunda me abraçou e disse que viu que não era nada pessoal". Arthur concorda e diz: "Sim, mas ai você foi lá e votou em mim."
Irritado, Gilberto vai para o centro do gramado e começa a gritar: "Vota em mim todo mundo. Pronto, acabou. Podem votar. Eu tô indignado", disse o doutorando em economia, que começou a jogar objetos no chão. "Eu estou indignado, não aguento mais. Chega! Me vota no paredão, quero sair daqui. Chega! Chega! Me tira daqui, me vota. Eu vou para o paredão, eu vou sair. Acabou, acabou, acabou!", continuou Gilberto.
Sarah Andrade, Juliette Freire e Camilla de Lucas foram ajudar Gilberto e pedir para que ele se acalmasse. "Se eu pedir para sair, eu perco o que eu já ganhei. Sarah, me bote no paredão", disse Gilberto.
Em meio à discussão, Karol Conká tentou falar com Sarah: "Você está interpretando errado. Não foi esse rolê. Eu sou amiga de Arthur, ele vai ficar com má impressão minha". A consultora de marketing digital negou com a cabeça. Arthur tenta falar com ela: "Sarinha, eu conversei com ele ontem no sofá".
"Não era opção de voto dele mesmo. O que ele ficou mais chateado foi Arthur ter abraçado ele e falado 'eu quero corrigir o meu erro' e no dia seguinte vetou?", disse Sarah. Na sequência, Juliette dispara: "Um fala uma coisa, um entende outra e acha que está certo. Que coisa chata. Parem".
CARLA DIAZ DIZ QUE ESTÁ NA MIRA DA CASA
Karol Conká está próxima de Carla Diaz e explica para a atriz que "Sarah está falando que fui caçar briga, não fui. Eu fui falar com você que estava acordada".
Carla Diaz comenta que acha que será alvo da casa por causa de Arthur. Juliette discorda da atriz. Sarah comenta: "Foi o que eu falei para o Gil, não vou falar nomes, senão vai dar confusão, mas pensem as pessoas que são opções de votos, para vocês se livrarem".
Juliette fala para Carla Diaz: "Se você acha que ele tá certo, ok, se você acha que ele está errado ok também, fica na sua", diz a maquiadora e advogado sobre Arthur. Carla Diaz que tem uma relação de casal com o brother dentro da casa comenta: "Eu estou tentando entender, uma coisa são os meus beijos com ele, outra coisa é a relação dele com a casa e com o jogo", diz a atriz.
SARAH PODE INDICAR PROJOTA AO PAREDÃO
Em conversa com Gilberto e Caio na manhã deste sábado (20), Sarah revelou quem ela deve mandar ao paredão no próximo domingo (21). Desde que assumiu a liderança, na quinta passada (18), a consultora de marketing digital já dizia aos mais próximos que estava entre Pocah e Projota, mas a decisão da Líder será em Projota.
"Acho que vai acabar rolando o Projota", disse Sarah. Caio não entende e pergunta novamente à sister, que confirma: "Acho que Projota." "Os dois ao mesmo tempo você não acha que pode ser ruim, não?", indaga Caio sobre Karol Conká ser indicada pela casa. Sarah discorda: "De qualquer maneira o que tiver, o outro a gente vai acabar mandando depois".
Ao longo da sexta, Sarah se reuniu com Gilberto, Juliette, Caio, Rodolffo e Fiuk para falar sobre possíveis indicações de nomes para o Paredão. Ela deixou claro que não indicaria Karol Conká, porque estava dividida entre Pocah, seu desafeto na casa, e Projota, quem avalia ser um dos principais jogadores.
Na Prova do Líder desta semana, Caio, Fiuk e Gilberto terão o direito de indicar uma pessoa ao paredão. Para o trio, a indicação ainda não estava acertada, mas o nome de Arthur e Karol Conká foram ventilados, o que fez com que Carla Diaz iniciasse uma articulação para evitar que o namorado fosse indicado.
Quando a atriz se aproximou de Gilberto, Caio e Sarah na varanda, na manhã deste sábado, eles interromperam o assunto. Gilberto e Fiuk estão inclinados a votar em Arthur, amigo próximo de Caio, após descobrirem conversas envolvendo o nome deles com o de Arthur. Gilberto, inclusive, conversou com Arthur na sexta para esclarecer os rumores de que ele teria dito que não votaria em Arthur -o economista diz que nunca fez tal afirmação- e que teria articulado para Fiuk ser indicado no Paredão passado.
"Em nenhum momento eu falei de ninguém votar em Fiuk. Em nenhum momento eu articulei nada. Eu gosto muito dele tanto que no quarto eu falei para a Sarah: 'Eu não consigo votar em Fiuk'", disse Gilberto a Caio. "Eles entraram na cabeça dele. Eu não consigo ver essa maldade no Arthur não", disso o fazendeiro sobre Arthur.
"Fico tão triste, sabe, porque, assim, Caio, aqui dentro em nenhum momento eu tentei prejudicar ninguém. Eu falo as coisas na cara, eu brigo, eu sou até às vezes exagerado, mas, poxa, o cara chegar para o Fiuk e dizer que eu estava combinando nas costas dele para colocar o cara no paredão? Eu fiquei arrasado", desabafou Gilberto.
Caio é o novo Anjo da casa e deve imunizar o parceiro Rodolffo, que estava na mira de Viih Tube e Thaís. Aliás, as duas receberam o Castigo do Monstro. O Paredão será formado no programa neste domingo (21).