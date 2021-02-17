"Eu a amo muito", diz Roberto Carlos sobre freira que morreu no ES

O cantor Roberto Carlos com a ex-professora Irmã Fausta Ramos, freira que morreu no Espírito Santo no último fim de semana Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial

"O medalhão com a imagem de Jesus que carreguei no peito por muitos anos foi dela. Ganhei na década de 60. Fazia parte do hábito que ela usou por 25 anos e, quando a congregação resolveu mudar, ela me presenteou. Ela também me deu de presente a réplica do medalhão, em tamanho menor, que eu uso até hoje", escreveu o rei.

Ele também lamentou a partida da ex-professora. "Minha queria irmã Fausta é uma pessoa muito importante na minha vida. Foi minha professora no colégio Jesus Cristo Rei em Cachoeiro e desde então sempre vi nela uma pessoa muito especial, dedicada, e ficamos inclusive amigos durante todos esses anos", começou.

E continuou: "Quem a conheceu sabe que ela levava uma vida santa e eu tive o privilégio na minha vida de desfrutar do carinho e do amor dela. Eu também a amo muito. Que o nosso Deus de bondade a tenha a seu lado, a proteja e abençoe".

A Gazeta já publicou, Comojá publicou, Roberto Carlos, quando vinha ao Espírito Santo, costumava encontrá-la . Sempre discreto, ele pedia que assistentes de sua equipe fossem até a Prainha e convidavam a freira para ir visitá-lo onde estava hospedado.