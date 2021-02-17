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Foi professora dele

"Eu a amo muito", diz Roberto Carlos sobre freira que morreu no ES

Irmã Fausta morreu no último domingo (14), aos 98 anos, e o cantor de Cachoeiro de Itapemirim lembrou de um presente que ganhou da ex-professora e carrega até hoje
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

16 fev 2021 às 21:29

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 21:29

O cantor Roberto Carlos com a ex-professora Irmã Fausta Ramos, freira que morreu no Espírito Santo no último fim de semana
O cantor Roberto Carlos com a ex-professora Irmã Fausta Ramos, freira que morreu no Espírito Santo no último fim de semana Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
A Irmã Fausta Ramos morreu na tarde do último domingo (14), aos 98 anos, em Vila Velha. A freira, que também foi professora ao longo da vida, ficou famosa por ter sido a responsável por ensinar Roberto Carlos a ler e a escrever. Além disso, foi quem presenteou o cantor capixaba com uma medalha religiosa que ele confessou, em post nas redes sociais, usar até hoje todos os dias. 
"O medalhão com a imagem de Jesus que carreguei no peito por muitos anos foi dela. Ganhei na década de 60. Fazia parte do hábito que ela usou por 25 anos e, quando a congregação resolveu mudar, ela me presenteou. Ela também me deu de presente a réplica do medalhão, em tamanho menor, que eu uso até hoje", escreveu o rei. 
Ele também lamentou a partida da ex-professora. "Minha queria irmã Fausta é uma pessoa muito importante na minha vida. Foi minha professora no colégio Jesus Cristo Rei em Cachoeiro e desde então sempre vi nela uma pessoa muito especial, dedicada, e ficamos inclusive amigos durante todos esses anos", começou. 
E continuou: "Quem a conheceu sabe que ela levava uma vida santa e eu tive o privilégio na minha vida de desfrutar do carinho e do amor dela. Eu também a amo muito. Que o nosso Deus de bondade a tenha a seu lado, a proteja e abençoe". 
Como A Gazeta já publicou, Roberto Carlos, quando vinha ao Espírito Santo, costumava encontrá-la. Sempre discreto, ele pedia que assistentes de sua equipe fossem até a Prainha e convidavam a freira para ir visitá-lo onde estava hospedado.

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Na publicação que fez na web na noite desta terça-feira (16), Roberto publicou vídeo com fotos dos dois em diferentes momentos da vida, inclusive segurando os presentes que relata no texto de despedida. 

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