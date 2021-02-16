Na parte de fora da casa, após o ao vivo, Pocah acusou Gil de hipocrisia e disse que ele havia ofendido seu caráter e sua índole. Foi então que a briga mais acalorada começou. "Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões (de seguidores), você é poderosa", gritou Gilberto. A funkeira reagiu dizendo que o doutorando em Economia gostava de fazer show, e Gil reagiu de modo mais forte. "Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor", disparou. Ao perguntar o que era tal expressão, Gil não quis revelar.

Gil e Pocah têm briga pesada no BBB-21, 'Não vim do lixo para perder para basculho', diz Gil Crédito: Reprodução | TV Globo

O termo pernambucano basculho quer dizer lixo, algo que se joga fora e que é desprezível. A cantora também foi acusada pelo brother de ser canceladora. "A partir de agora, nós somos adversários. Batendo o martelo", declarou Pocah. Nesse momento, começaram os palavrões e ofensas de parte a parte. "Eu não arrego pra ninguém não, minha mãe me deu coragem. Eu não vim de qualquer lugar, não", disparou Gilberto sendo contido por outros confinados na casa. "Você se perdeu. Você oscila. Sorri pra todo mundo", emendou Pocah. "Você se revelou. Eu disse que eu não queria conversar e ela veio pra cima de propósito", disse Gilberto.

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Atenção: o vídeo contém xingamentos

As equipes dos dois participantes reagiram pelo Twitter após o termo "basculho" ficar entre os temas mais comentados. A equipe de Pocah soltou vídeos para provar que foi Gilberto quem começou a briga. Também compartilhou um vídeo que mostra o acolhimento por parte dela com o brother na casa.