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BBB 21

"Paixão é recíproca", diz Lucas Penteado sobre possível namoro com Gilberto

Durante a última festa do reality, o economista disse que estava apaixonado pelo ator; em live com Astrid Fontenelle, o ex-participante falou sobre um possível namoro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2021 às 15:25

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:25

BBB 21: Lucas Penteado e Gilberto se abraçam após beijo na festa
BBB 21: Lucas Penteado e Gilberto se abraçam após beijo na festa Crédito: Reprodução Globoplay
Se depender da vontade de Lucas Penteado, é bem possível que o relacionamento entre ele e Gilberto, iniciado em uma das festas do BBB 21, vá para frente após o reality. Em live com Astrid Fontenelle, o ex-participante falou sobre um possível namoro.
"O Brasil inteiro está apaixonado pelo Gil. Temos que conversar aqui fora. Por enquanto, posso dizer que a paixão é recíproca", declarou.
O mais difícil, porém, é lidar com o pai. Segundo ele, o pai é de uma geração mais antiga. Mas, até aqui, o apoio por parte dele foi total.
"Minha mãe já sabia [sobre a bissexualidade]. O problema era meu pai. Ele está em processo de desconstrução. Foi criado em um conservadorismo pesado. Quando nos encontramos, meu pai me acolheu de cara. É meu melhor amigo e não queria perder meu melhor amigo. Ele falou: 'Filhão, que medo maluco era aquele? Eu estou aqui'", contou.
Agora, Lucas tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais e está mais famoso do que quando entrou. Porém, ele não se deixa levar por números.
"Escutei uma vozinha falando: 'Sua jornada aqui acabou, agora sua jornada é lá fora'. Nunca liguei muito para fama, mas hoje vejo que é gratificante ser reconhecido. Faz bem para minha autoestima", disse ele.

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