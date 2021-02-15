"Paixão é recíproca", diz Lucas Penteado sobre possível namoro com Gilberto

Se depender da vontade de Lucas Penteado, é bem possível que o relacionamento entre ele e Gilberto, iniciado em uma das festas do BBB 21, vá para frente após o reality. Em live com Astrid Fontenelle, o ex-participante falou sobre um possível namoro.
"O Brasil inteiro está apaixonado pelo Gil. Temos que conversar aqui fora. Por enquanto, posso dizer que a paixão é recíproca", declarou.
O mais difícil, porém, é lidar com o pai. Segundo ele, o pai é de uma geração mais antiga. Mas, até aqui, o apoio por parte dele foi total.
"Minha mãe já sabia [sobre a bissexualidade]. O problema era meu pai. Ele está em processo de desconstrução. Foi criado em um conservadorismo pesado. Quando nos encontramos, meu pai me acolheu de cara. É meu melhor amigo e não queria perder meu melhor amigo. Ele falou: 'Filhão, que medo maluco era aquele? Eu estou aqui'", contou.
Agora, Lucas tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais e está mais famoso do que quando entrou. Porém, ele não se deixa levar por números.
"Escutei uma vozinha falando: 'Sua jornada aqui acabou, agora sua jornada é lá fora'. Nunca liguei muito para fama, mas hoje vejo que é gratificante ser reconhecido. Faz bem para minha autoestima", disse ele.