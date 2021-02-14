Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Big Brother Brasil

Caio fica nervoso com mensagem da esposa e ameaça deixar o BBB 21

Anjo da semana, ele viu o vídeo da esposa com a filha mandando um recado para ele e parece ter ficado nervoso

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 17:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2021 às 17:57
Caio parece estar disposto a deixar o BBB 21 neste domingo (14). Anjo da semana, ele viu o vídeo da esposa com a filha mandando um recado para ele e parece ter ficado nervoso ao achar que ela estaria estranha. Antes de subir para o almoço, Caio já dizia que saberia só de olhar nos olhos da esposa Waléria se tudo estaria bem ou não. E parece que a percepção dele foi a pior possível.
As câmeras do momento foram cortadas pela produção e muita gente reclamou pelas redes sociais. Porém, minutos depois, Sarah e Rodolffo, os convidados dele para o almoço, apareceram o consolando e pedindo para que ele não perdesse a calma.
Caio, BBB 21
As câmeras do momento foram cortadas pela produção e muita gente reclamou pelas redes sociais Crédito: Reprodução | TV Globo
Porém, Caio fez suas malas e parecia disposto a pedir para sair. Ele pediu para conversar com a produção e com a psicóloga antes de confirmar a decisão. Nas redes sociais, o nome do participante foi alçado a um dos temas mais comentados. Muita gente tem dado apoio a ele nesse momento. Rodolffo, ídolo e melhor amigo de Caio dentro do confinamento, tem tentado demover essa ideia de sua cabeça, mas Caio diz estar certo de sua saída nas próximas horas.
Em trecho que deu para ouvir, a esposa se mostra carinhosa com ele. "Oi amor, estamos muito orgulhosos de você e morrendo de saudades", começou. Depois, é possível ouvir ela conversando com a própria mãe, a sogra de Caio, sobre o prato que ele mais gosta. Waléria termina o vídeo dizendo que o ama junto da filha pequena. "Perdi até o apetite. A minha mulher estava estranha", reiterou Caio aos outros brothers.

Veja Também

Telejornal usa meme de Lumena, do BBB, para falar sobre Carnaval

Ex-BBBs Arcrebiano e Lucas Penteado se encontram após saída do reality

O BBB, a cultura do cancelamento e o ataque a reputações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados