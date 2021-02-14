Caio fica nervoso com mensagem da esposa e ameaça deixar o BBB 21

Caio parece estar disposto a deixar o BBB 21 neste domingo (14). Anjo da semana, ele viu o vídeo da esposa com a filha mandando um recado para ele e parece ter ficado nervoso ao achar que ela estaria estranha. Antes de subir para o almoço, Caio já dizia que saberia só de olhar nos olhos da esposa Waléria se tudo estaria bem ou não. E parece que a percepção dele foi a pior possível.

As câmeras do momento foram cortadas pela produção e muita gente reclamou pelas redes sociais. Porém, minutos depois, Sarah e Rodolffo, os convidados dele para o almoço, apareceram o consolando e pedindo para que ele não perdesse a calma.

As câmeras do momento foram cortadas pela produção e muita gente reclamou pelas redes sociais Crédito: Reprodução | TV Globo

Porém, Caio fez suas malas e parecia disposto a pedir para sair. Ele pediu para conversar com a produção e com a psicóloga antes de confirmar a decisão. Nas redes sociais, o nome do participante foi alçado a um dos temas mais comentados. Muita gente tem dado apoio a ele nesse momento. Rodolffo, ídolo e melhor amigo de Caio dentro do confinamento, tem tentado demover essa ideia de sua cabeça, mas Caio diz estar certo de sua saída nas próximas horas.