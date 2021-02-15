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Big Brother Brasil

BBB 21: Sarah, Nego Di e Fiuk estão no terceiro paredão

A líder Karol Conká colocou Sarah no paredão, que já esperava a indicação. Karol falou que a forma que a sister joga é um pouco prejudicial para as relações na casa

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 08:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2021 às 08:43
Sarah, Nego Di e Fiuk foram os indicados ao terceiro paredão do BBB 21, na noite deste domingo (14). Antes de começar a votação, Caio, vencedor da Prova do Anjo da semana, imunizou o cantor Rodolffo, garantindo ao participante mais uma semana na casa. A líder Karol Conká colocou Sarah no paredão, que já esperava a indicação. Karol falou que a forma que a sister joga é um pouco prejudicial para as relações na casa. "Eu acho e sinto que ela alimenta desavenças", disse.
A indicada pela líder deveria escolher alguém para ir ao paredão e ela colocou Nego Di na berlinda. Sarah disse que de todas as pessoas da casa ele é a que ela tem menos proximidade e que não sente abertura para se aproximar e brincar.
Fiuk, Nego Di e Sarah
Fiuk, Nego Di e Sarah no paredão Crédito: Montagem | Instagram
O terceiro indicado foi Fiuk, que recebeu votos de Viih Tube, Arthur, Sarah, Rodolfo e Caio. Os brothers Lumena e Nego Di votaram em Juliette. Também receberam dois votos Projota, de João e Thaís; Arthur, de Fiuk e Gilberto; Carla e Juliette votaram em Lumena.
Pocah votou em Gilberto; Camila votou em Caio; e Projota escolheu Thaís.

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