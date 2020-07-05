Modelo baiano comparado a Cristiano Ronaldo é chamado para pornô

O modelo baiano Paulo Roberto Souza Evangelista, que é comparado na web por semelhança física com Cristiano Ronaldo Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Paulo Roberto Souza Evangelista é natural de Porto Seguro, na Bahia. Tem 23 anos e viu sua popularidade aumentar e muito depois que começou a ser fisicamente comparado com o jogador português Cristiano Ronaldo. Segundo informações do jornal Extra, o modelo não esconde que gostou da comparação e alega ter focado ainda mais seu estilo de vida ao do craque europeu.

Quero ter o mesmo número de gomos no abdômen, medidas da cintura, tamanho de músculos nos braços que o dele, assim a semelhança só aumenta, diz ele, à publicação, que vive em Portugal há três anos.

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Em meio à onda de fama na web, o bonitão ainda recebeu convite para protagonizar em um filme pornô. No longa, ele interpretaria o próprio Cristiano Ronaldo. "Fiquei sem ação no momento, mas não aceitei participar. Não me imagino em uma sala cheia de câmeras me filmando enquanto faço sexo, eu não conseguiria", justifica.

Paulo Roberto, que já posou para campanhas só de cuecas e já fez fotos sensuais, rebate que não teria medo do que os outros pensariam das cenas picantes. "Não tenho medo do que as pessoas iriam pensar, mas prefiro que isso (sexo) seja feito em quatro paredes, sem ninguém gravando", finaliza.