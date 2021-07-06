Miss Bumbum tem beijo entre candidatas e briga após vitória de Luna Leblanc

A candidata mineira Luna Leblanc foi a vencedora de 2021 Crédito: @lunaleblanc

A edição 2021 do Miss Bumbum teve de tudo: de beijo a treta. Apresentado por Andressa Urach, 33, segundo lugar nessa competição em 2012, o concurso terminou com a vitória da candidata mineira Luna Leblanc.

Luna desbancou a candidata de Roraima Juh Campos ao receber o voto final da própria apresentadora, já que ambas estavam empatadas.

Porém, depois do anúncio, a modelo Taty Sindel, representante da Paraíba, partiu para cima de Juh e arrancou sua faixa por não concordar com o resultado. Taty, aliás, perdeu o primeiro desfile da noite, pois perdeu o voo e chegou atrasada.

A noite também mostrou um momento contra a homofobia. Em determinada etapa do desfile, as modelos Camila Beck, de Tocantins, e Déia Cavalheiro, do Mato Grosso do Sul, se beijaram no palco com a bandeira do arco-íris aberta. Elas são namoradas.

Por causa das restrições pela pandemia de Covid-19, o evento foi realizado sem plateia. Os jurados foram os humoristas Rafinha Bastos e Maurício Meirelles, além da ex-paquita Cátia Paganote.

A apresentadora Andressa Urach foi muito elogiada por causa de sua condução do desfile do qual é a embaixadora e sócia. O Miss Bumbum comemora dez anos. Ela usou durante o evento um colar com o nome do marido, Thiago, que não estava presente.

Andressa, dois anos depois de seu vice-campeonato, passou a fazer parte da Igreja Universal, se afastou do concurso e parou de fazer fotos sensuais. Mas no ano passado ela começou a mudar de postura ao anunciar que estava abandonando a instituição religiosa e dizer que se sentiu mais usada "que no tempo da prostituição".