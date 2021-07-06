Miss Bumbum tem beijo entre candidatas e briga após vitória de Luna Leblanc

A edição 2021 do Miss Bumbum teve de tudo: de beijo a treta. Apresentado por Andressa Urach, 33, segundo lugar nessa competição em 2012, o concurso terminou com a vitória da candidata mineira Luna Leblanc.
Luna desbancou a candidata de Roraima Juh Campos ao receber o voto final da própria apresentadora, já que ambas estavam empatadas.
Porém, depois do anúncio, a modelo Taty Sindel, representante da Paraíba, partiu para cima de Juh e arrancou sua faixa por não concordar com o resultado. Taty, aliás, perdeu o primeiro desfile da noite, pois perdeu o voo e chegou atrasada.
A noite também mostrou um momento contra a homofobia. Em determinada etapa do desfile, as modelos Camila Beck, de Tocantins, e Déia Cavalheiro, do Mato Grosso do Sul, se beijaram no palco com a bandeira do arco-íris aberta. Elas são namoradas.
Por causa das restrições pela pandemia de Covid-19, o evento foi realizado sem plateia. Os jurados foram os humoristas Rafinha Bastos e Maurício Meirelles, além da ex-paquita Cátia Paganote.
A apresentadora Andressa Urach foi muito elogiada por causa de sua condução do desfile do qual é a embaixadora e sócia. O Miss Bumbum comemora dez anos. Ela usou durante o evento um colar com o nome do marido, Thiago, que não estava presente.
Andressa, dois anos depois de seu vice-campeonato, passou a fazer parte da Igreja Universal, se afastou do concurso e parou de fazer fotos sensuais. Mas no ano passado ela começou a mudar de postura ao anunciar que estava abandonando a instituição religiosa e dizer que se sentiu mais usada "que no tempo da prostituição".
"Dediquei os últimos seis anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável", afirmou. "Sei que Jesus não tem nada a ver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas", completou, na ocasião.