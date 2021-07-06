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Cantora desmaia durante live e amiga pede para show continuar

A situação inusitada aconteceu durante live São João da Anynha Swing na última quarta-feira (30). Convidada para a festa, a cantora Thauane Brito, da Banda Só Amor, passou mal e foi ao chão em frente às câmeras

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 12:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2021 às 12:44
Uma cantora desmaiou durante uma live que fazia com outra colega da música. Porém, no momento da queda, a colega, apesar de demonstrar preocupação, pediu para que o show continuasse.
A situação inusitada aconteceu durante live São João da Anynha Swing na última quarta-feira (30). Convidada para a festa, a cantora Thauane Brito, da Banda Só Amor, passou mal e foi ao chão em frente às câmeras.
"Gente, gente, acode aqui, gente. Thauane passou mal, aqui gente. Dá água pra ela", disse Anynha. Na sequência, pediu para que os músicos não parassem de tocar: "Continua, continua".
Muita gente ficou preocupada com o estado de saúde de Thauane. Mas nas redes sociais, ela fez questão de tranquilizar a todos e afirmou ter sido apenas um susto.
"Tem muita gente me ligando, mandando mensagem e eu não estou conseguindo responder todo mundo. Mas eu agradeço pelo carinho. Deixando claro aqui, eu estou bem, graças a Deus. Não aconteceu nada. A minha pressão baixou, então foi só um susto mesmo", contou.
Nas publicações da artista, fãs, além das mensagens positivas e de apoio, pediam para que Thauane desfizesse a amizade com Anynha depois do ocorrido.
Nas redes sociais, Anynha publicou vídeos para se defender de ofensas recebidas após supostamente não ter ajudado a colega. "Jamais deixaria de prestar socorro a ela. Foi uma queda de pressão. Parem de ficar massacrando as pessoas dizendo coisas que não sabem", disparou.
Em uma nota publicada por ela, reiterou que ambas são amigas e que a cantora foi medicada na mesma hora por uma equipe. "O ocorrido já foi resolvido e ambas as partes estão bem. A cantora Anynha Swing não tem mais nada para falar sobre o caso e pede que todos tenham respeito pelo trabalho e pela pessoa", diz.

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