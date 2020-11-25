AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saúde

Miguel Falabella está com Covid-19, mas tranquiliza fãs

Ator e diretor usou as redes sociais para falar sobre diagnóstico e tranquilizar fãs

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 14:42
Miguel Falabella, ator, diretor e produtor
Miguel Falabella Crédito: Rede Globo/Divulgação
Miguel Falabella usou as redes sociais na terça-feira, 24, para explicar aos fãs que está com o novo coronavírus. "Testei positivo para o Covid-19. Estou em casa, mas não tenho sintomas. Sou assintomático. Tive um leve mal estar e tive acompanhamento médico", ressaltou o ator e diretor.
Ele aproveitou para agradecer a todos que estão preocupados com a saúde dele e desabafou que está ansioso para que a vida volte ao normal.
"Obrigada a todos vocês que estão me ligando, que estão preocupados, eu estou bem aqui em quarentena, esperando essa onda passar e ansioso pelo retorno da vida, como todos nós. Um beijo no coração de vocês", concluiu Falabella, em vídeo que publicou no perfil no Instagram.

Veja Também

Com covid-19, Chris Flores é afastada do 'Triturando' do SBT

'Não pude me despedir do meu pai', desabafa Luciano, com covid-19

Internada com covid-19, Leda Nagle grava vídeo explicando saúde

Amigos e artistas como Maitê Proença, Vera Fischer e Edson Celulari desejaram uma boa recuperação ao colega: "Melhoras, Miguelito", escreveu Celulari.
Na sexta-feira, 13, Miguel Falabella estreou a peça A Mentira, com Zezé Polessa, no Teatro Santander, como parte da programação do Festival Cortinas Abertas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente com viatura da PM, carro e ônibus deixa feridos na BR 101, em Viana
Viatura da PM, ônibus e carros se envolvem em engavetamento na BR 101
Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Crea-ES: corte de 90º em obra onde quatro morreram em Cariacica estava fora das normas
Canto superior esquerdo (maio/2025); canto superior direito (fevereiro/2026); foto inferior (julho/2026)
A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados