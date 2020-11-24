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Saúde

Com covid-19, Chris Flores é afastada do 'Triturando' do SBT

Após diagnóstico positivo do novo coronavírus, apresentadora permanecerá isolada em casa por alguns dias

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 19:08
A apresentadora Chris Flores
A apresentadora Chris Flores Crédito: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação
A apresentadora Chris Flores foi afastada do programa do Triturando, do SBT, desta terça-feira, 24, após ter testado positivo para o novo coronavírus.
"Após ser submetida aos exames de rotina para a testagem, a apresentadora recebeu o diagnóstico positivo para covid-19, devendo permanecer isolada em sua residência até sua completa quarentena", explicou o SBT em comunicado.
Segundo a emissora, Chris Flores "está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto restabelecimento". Hoje, o Triturando será apresentado por Gabriel Cartolano, havendo possibilidade de um rodízio até a volta da apresentadora.
Em seu Instagram, a apresentadora falou sobre a situação: "Obrigada a todas as mensagens de carinho. Minha fé é inabalável. Deus nos abençoe sempre".
Confira a postagem de Chris Flores sobre o diagnóstico de covid-19:

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