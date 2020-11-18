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Saúde

Com covid-19, Luccas Neto chora por não poder ver filho recém-nascido

No programa Encontro, youtuber conta que está isolado da família após contrair a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 14:20

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:20

Com Covid, Luccas Neto chora ao falar que não pode estar perto do filho
Com Covid, Luccas Neto chora ao falar que não pode estar perto do filho Crédito: Globo/Divulgação
Luccas Neto, 28, chorou na manhã desta quarta (19), em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), por não poder estar perto do filho recém-nascido, Luke. O youtuber recebeu o diagnóstico da Covid-19 três dias depois do nascimento do bebê e, por isso, está isolado da família.
"O que me abala mesmo é estar aqui preso, por 15 dias nesse quarto", disse.
Ele lamentou não poder acompanhar o crescimento de Luke nesse período. Fátima Bernardes afirmou que, de fato, os bebês mudam muito em pouco tempo, mas que ele tomou a atitude certa ao se afastar da criança e que pode continuar vendo o filho, à distância, por meio das imagens do celular.
Luccas Neto disse também que não tem sintomas até o momento e que continuará gravando vídeos durante o período em que está isolado.

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