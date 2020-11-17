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Saúde

Márcio Garcia pede orações direcionadas ao pai, em estado grave com covid-19

Carlos Alberto Tavares Machado permanece internado e entubado em UTI, em Juiz de Fora, e apresentador faz apelo nas redes sociais; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 15:46

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:46

Marcio Garcia está de volta à programação da Rede Globo com as reprises de
Márcio Garcia Crédito: Reprodução/Rede Globo
O apresentador da TV Globo Márcio Garcia usou as redes sociais para pedir uma corrente de orações pela saúde do pai dele, Carlos Alberto Tavares Machado, que permanece internado em Juiz de Fora (MG), em um hospital da Unimed, com um quadro grave de covid-19. No vídeo de pouco mais de dois minutos, o apresentador lembrou que, recentemente, pediu orações para o sobrinho que sofria com um câncer e o garoto foi curado.
"Meu pai foi entubado. Não é fácil para um homem da idade dele passar por isso, muito menos para a família ter que conviver com isso", disse.
Nesta segunda-feira, 16, Márcio Garcia fez um desabafo e admitiu que subestimou o novo coronavírus: "eu confesso que muitas vezes fiz pouco caso do covid, achei que não era tão grave, enfim. Sempre, claro, tomando meus cuidados, mas nunca levei tão a sério essa doença. Acho que muita gente passa por isso até ter um caso muito próximo como estou tendo agora com o meu pai".

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O apresentador pediu energias positivas para que Carlos possa superar essa situação. "Estou passando por aqui humildemente para pedir uma corrente de orações pra vocês em nome dele. Só estou fazendo isso porque realmente a gente não tem mais o que fazer, a gente está contando com a equipe médica, que é excelente, e a gente está aqui orando pelo meu pai e a equipe médica. Se você tiver um tempinho e fazer uma oração pra ele, eu ficaria grato, de coração", finalizou.

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