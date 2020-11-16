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Saúde

Luccas Neto contrai Covid-19 após três dias do nascimento do filho

Ator passa bem e não está com sintomas graves, afirmou nesta segunda (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:24

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:24

Luccas Neto celebra o nascimento do primeiro filho, Luke
Luccas Neto celebra o nascimento do primeiro filho, Luke Crédito: Instagram/luccasneto
Luccas Neto, 28, mal se tornou pai e já terá que ficar longe do seu filho Luke, que chegou ao mundo na última sexta-feira (13). O ator e cantor confirmou a informação de que está com Covid-19 na manhã desta segunda-feira (16), através das redes sociais e de sua assessoria de imprensa.
Em nota, a Opus Entretenimento, responsável pelo espetáculo "Luccas Neto e A Escola de Aventureiros - O Musical", que aconteceria no dia 21 de novembro na Jeunesse Arena, localizada na Barra da Tijuca (RJ), foi adiada devido o diagnóstico positivo do ator para o vírus.
Neto escreveu para os seus fãs e seguidores e afirmou que "o mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins". Apesar de estar bem, sem sintomas graves, o artista segue preocupado, já que teve contato com o filho recém-nascido e com a esposa, a atriz Jéssica Diehl. "Testei positivo pro Covid. Cara, tem noção? Com meu filho recém-nascido em casa, com minha avó de 93 anos", disse ele.

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Na última sexta, Luccas Neto anunciou a chegada do filho em seu Instagram, onde publicou uma foto no hospital, segurando o bebê no colo. "Modo adulto ativado", escreveu ele em outro post, algumas horas antes. O artista agradeceu todas as mensagens de amor e carinho que recebeu de seus amigos, familiares e fãs.
Procurada pela reportagem, a assessoria do artista não respondeu até o momento desta publicação sobre a situação do pequeno Luke, de três dias, e da companheira Jéssica Diehl. Já a apresentação do musical acontecerá no dia 20 de dezembro no mesmo local.
"O adiamento do show é para preservar a saúde de todos os envolvidos na produção e também do público. Os ingressos adquiridos seguem válidos para a nova data, não sendo necessário efetuar trocas ou substituições", afirmou a Opus Entretenimento.

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