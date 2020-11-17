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Saúde

Carla Prata fala sobre internação devido à trombose pós-covid-19

Eu passei por um susto muito grande, disse a apresentadora, que também aconselhou os seguidores a tomar cuidado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 16:25

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:25

A apresentadora Carla Prata recebeu alta do hospital em que estava internada devido a uma trombose
A apresentadora Carla Prata recebeu alta do hospital em que estava internada devido a uma trombose Crédito: Instagram / @carlaprata
A apresentadora Carla Prata foi internada no sábado, 14, após ter uma trombose como sequela de covid-19, doença que teve no mês de setembro. Na segunda-feira, 16, após receber alta, ela falou sobre seu estado de saúde e fez um alerta para os seguidores.
"Eu passei por um susto muito grande, não queiram ter isso", relatou Carla. Ela contou que sentiu algumas dores no calcanhar direito na semana passada, que então pioraram e atingiram sua coxa direita. Com o quadro, ela decidiu ir para o hospital, em que foi identificada uma trombose.
Carla passou o sábado e o domingo internada para tratar sua condição, caracterizada pelo surgimento de obstruções nos vasos sanguíneos e que pode levar a amputações e até à morte, e recebeu alta na segunda-feira. No mesmo dia, ela publicou alguns stories em que agradeceu os seguidores pelas mensagens de apoio.
"Eu vou fazer um alerta a todo mundo que está achando que covid-19 é brincadeira, que passou 14 dias e está tudo ok, não é brincadeira", disse ela, também alertando para que as pessoas que estão "saindo de casa" tomem cuidado.
Ela orientou para que as pessoas que tiveram a doença gerada pelo novo coronavírus fiquem atentas a possíveis sequelas, como a trombose: "Se teve covid-19, sentiu qualquer coisa, vai para o hospital".

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