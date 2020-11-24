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Saúde

Internada com covid-19, Leda Nagle grava vídeo explicando saúde

'Os exames estão indo bem, estou sem febre e dor de cabeça', afirmou apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 19:16

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 19:16

Leda Nagle no hospital onde está internada com covid-19
Leda Nagle no hospital onde está internada com covid-19 Crédito: Instagram / @ledanagleoficial
Leda Nagle, que está internada com covid-19, usou seu Instagram para publicar um vídeo ao lado do filho, Duda Nagle, atualizando seu estado de saúde no fim da tarde de segunda-feira, 23.
"Eu estou indo muito bem. Claro que estou com covid, internada, que isso aqui é um oxigênio que ajuda a aumentar a saturação, enfim... Se eu não estivesse no hospital com covid, estaria melhor, mas estou indo muito bem, os exames estão indo bem, estou sem febre, sem dor de cabeça, há dias", afirmou a jornalista.
Ela ainda agradeceu o apoio e as orações dos fãs, e disse estar confiante de que chegará a 1 milhão de seguidores em breve.
Cerca de uma hora antes, Duda Nagle havia usado os stories de seu Instagram para falar sobre o estado de saúde da mãe: "minha mãe está lutando e vencendo a guerra. Uma batalha de cada vez. Está evoluindo muito bem, os exames cada vez melhores. Ela está muito forte, mental e fisicamente".
"Se Deus quiser, em breve, a gente vai estar pronto para dar a volta por cima e voltar para casa, voltar a produzir. Obrigado por terem rezado tanta pela gente. As mensagens positivas foram muito bem-vindas e ajudaram muito a gente. Muito obrigado", continuou.
Há menos de duas semanas, no dia 9 de novembro, Duda Nagle e sua esposa, Sabrina Sato, anunciaram ter recebido o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

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