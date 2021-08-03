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Em Los Angeles

Michelle Pfeiffer vende mansão com 11 banheiros por R$ 129 milhões

Um dos destaques do imóvel de luxo é vista para o mar e piscina com borda infinita, além de possuir sete quartos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 09:30

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:30

A atriz Michelle Pfeiffer
A atriz Michelle Pfeiffer Crédito: Reprodução/Instagram @michellepfeifferofficial
Michelle Pfeiffer, de 63 anos de idade, conseguiu tirar um bom dinheiro do mercado de alto padrão imobiliário nos Estados Unidos. A atriz e o marido, David Kelley, venderam uma mansão em Los Angeles por 25 milhões de dólares, equivalente a pouco mais que R$ 129 milhões. 
O casal colocou o imóvel para vender em julho e só levou alguns dias para que recebessem uma oferta considerável. 
A mansão fica em Pacific Palisades, umas das regiões mais caras de Los Angeles, e foi adquirida pelos dois há manos de dois anos. 

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Segundo informações do TMZ, a mansão tem 11 banheiros, sete quartos e um lavabo que ficam distribuídos em 960 metros quadrados de terreno. A propriedade ainda tem vista para o mar e piscina com borda infinita. 

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