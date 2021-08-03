Michelle Pfeiffer vende mansão com 11 banheiros por R$ 129 milhões

A atriz Michelle Pfeiffer Crédito: Reprodução/Instagram @michellepfeifferofficial

Michelle Pfeiffer, de 63 anos de idade, conseguiu tirar um bom dinheiro do mercado de alto padrão imobiliário nos Estados Unidos. A atriz e o marido, David Kelley, venderam uma mansão em Los Angeles por 25 milhões de dólares, equivalente a pouco mais que R$ 129 milhões.

O casal colocou o imóvel para vender em julho e só levou alguns dias para que recebessem uma oferta considerável.

A mansão fica em Pacific Palisades, umas das regiões mais caras de Los Angeles, e foi adquirida pelos dois há manos de dois anos.