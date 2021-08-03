Rafa Kalimann sobre término com capixaba Caon: "Difícil"

O cantor Daniel Caon e a influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann foi questionada por fãs sobre como está lidando com seu término com o ex-namorado, Daniel Caon. A ex-BBB disse que a situação é difícil e deu dicas de como superar o fim do relacionamento.

Ela e o capixaba ficaram oito meses juntos e confirmaram o fim do namoro no começo de julho deste ano.

"Se vocês foram felizes, deu certo. Acredito que tudo tem um tempo para ser vivido. Talvez uma vida inteira, talvez uma noite inteira. Por mais doloroso que seja lidar com esses ciclos começando e se encerrando, temos que respeitá-los. Término de qualquer relação que seja, nos tira do que estamos habituados, as emoções, a rotina, confortos", escreveu.

"É sempre difícil de lidar mesmo, normal. Tão normal que dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha vivido isso diversas vezes. Todos nós [...] Se coloque em primeiro lugar procure se distrair com coisas que te fazem bem, aproveite isso para se conhecer, se descobrir, viver novas experiências, conhecer novos lugares", explicou.