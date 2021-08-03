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Abriu o coração!

Rafa Kalimann sobre término com capixaba Caon: "Difícil"

Influenciadora que participou do BBB 21 abriu o coração sobre o que está sentindo com o fim do namoro com Daniel Caon. Ela e o capixaba ficaram juntos oito meses

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 08:57
O cantor Daniel Caon e a influenciadora Rafa Kalimann
O cantor Daniel Caon e a influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann foi questionada por fãs sobre como está lidando com seu término com o ex-namorado, Daniel Caon. A ex-BBB disse que a situação é difícil e deu dicas de como superar o fim do relacionamento. 
Ela e o capixaba ficaram oito meses juntos e confirmaram o fim do namoro no começo de julho deste ano. 
"Se vocês foram felizes, deu certo. Acredito que tudo tem um tempo para ser vivido. Talvez uma vida inteira, talvez uma noite inteira. Por mais doloroso que seja lidar com esses ciclos começando e se encerrando, temos que respeitá-los. Término de qualquer relação que seja, nos tira do que estamos habituados, as emoções, a rotina, confortos", escreveu. 
"É sempre difícil de lidar mesmo, normal. Tão normal que dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha vivido isso diversas vezes. Todos nós [...] Se coloque em primeiro lugar procure se distrair com coisas que te fazem bem, aproveite isso para se conhecer, se descobrir, viver novas experiências, conhecer novos lugares", explicou. 

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"Faça uma listinha de coisas que você já gostava de fazer e do que tem vontade de viver pela primeira vez. Comece. Só de escrever já faz bem. Toda mudança tem um lado bom, algo para ensinar. Desejo de coração que encontre o seu", terminou a influenciadora. 

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