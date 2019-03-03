Marina Ruy Barbosa é atendida por médicos da Globo após crise de choro

A equipe médica da Globo precisou socorrer Marina Ruy Barbosa na última semana. A global teve uma crise de ansiedade durante uma gravação de "O Sétimo Guardião", novela de Aguinaldo Silva.
Durante a crise de ansiedade que sofreu, Marina ficou sem ar e chorou muito. Assim que foi atendida pelos médicos, voltou a gravar.
Segundo informações do jornal Extra, Marina não está sabendo lidar com as repercussões do divórcio de Débora Nascimento e José Loreto que envolvem seu nome.
A ruiva também decidiu dar um tempo no Rio de Janeiro e escolheu outra cidade para passar o carnaval só ao lado do marido, Xand Negrão.