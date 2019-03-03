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Crise de ansiedade

Marina Ruy Barbosa é atendida por médicos da Globo após crise de choro

Ruiva decidiu passar o carnaval com o marido, Xand Negrão, fora do Rio de Janeiro, para dar um tempo na boataria envolvendo o seu nome no divórcio de José Loreto e Débora Nascimento

Publicado em 03 de Março de 2019 às 11:07

Publicado em 

03 mar 2019 às 11:07
Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
A equipe médica da Globo precisou socorrer Marina Ruy Barbosa na última semana. A global teve uma crise de ansiedade durante uma gravação de "O Sétimo Guardião", novela de Aguinaldo Silva. 
Durante a crise de ansiedade que sofreu, Marina ficou sem ar e chorou muito. Assim que foi atendida pelos médicos, voltou a gravar.
Segundo informações do jornal Extra, Marina não está sabendo lidar com as repercussões do divórcio de Débora Nascimento e José Loreto que envolvem seu nome. 
A ruiva também decidiu dar um tempo no Rio de Janeiro e escolheu outra cidade para passar o carnaval só ao lado do marido, Xand Negrão. 
 

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