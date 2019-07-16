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Invasão

Instagram de Marina Ruy Barbosa é hackeado

Invasor publicou fotos e stories no perfil, além de ter alterado algumas configurações

Publicado em 

16 jul 2019 às 12:09

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 12:09

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
O Instagram de Marina Ruy Barbosa foi hackeado na madrugada desta terça-feira (16). Na ocasião, os fãs se assustaram com algumas publicações feitas no perfil oficial da atriz, que conta com pouco mais de 33 milhões de seguidores. 
No início da manhã, segundo informações da revista Quem, a assessoria de imprensa da global confirmou a invasão: "Providências já estão sendo tomadas, mas ainda não temos mais declarações". 
Boa parte do perfil de Marina foi alterado durante a madrugada e, ao menos, cinco posts foram feitos no feed, além de stories que também foram compartilhados.

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