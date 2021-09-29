Marília Mendonça e Murilo Huff terminam namoro: "Demos nosso máximo"

Marília Mendonça e Murilo Huff Crédito: Arquivo pessoal

Marília Mendonça confirmou nesta terça-feira, 28, o fim do relacionamento com Murilo Huff. A cantora falou sobre o término do namoro nas redes sociais. Os pais de Leo, de um ano de idade, já haviam se separado em julho de 2020. Em novembro do mesmo ano, anunciaram que tinham reatado.

No Twitter, a cantora pediu que os fãs respeitassem o momento. "Quem me acompanha sabe que a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui, comigo mesma falando. Então, de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não estraguem a vida das pessoas’, iniciou.

"Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira, é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo e isso é honroso. Agora, que sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento", escreveu Marília.

agora, falando sério. quem me acompanha sabe q a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui. comigo mesma falando. então de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não inventem histórias de novela, n estraguem a vida das pessoas… por favor, respeito — TODO MUNDO MENOS VC ⏳ (@MariliaMReal) September 28, 2021

"É o que eu vou falar sobre essa história: respeitem as pessoas, respeitem os finais, respeitem os motivos, apenas isso! Respeitem como você gostaria de ser respeitado", concluiu. Murilo Huff ainda não havia se pronunciado sobre o assunto até a publicação desta matéria.