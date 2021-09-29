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Fim do romance

Marília Mendonça e Murilo Huff terminam namoro: "Demos nosso máximo"

‘Respeitem os finais’, pediu a cantora que se separou pela segunda vez do pai de Leo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 13:34

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 13:34

Música
Marília Mendonça e Murilo Huff Crédito: Arquivo pessoal
Marília Mendonça confirmou nesta terça-feira, 28, o fim do relacionamento com Murilo Huff. A cantora falou sobre o término do namoro nas redes sociais. Os pais de Leo, de um ano de idade, já haviam se separado em julho de 2020. Em novembro do mesmo ano, anunciaram que tinham reatado.
No Twitter, a cantora pediu que os fãs respeitassem o momento. "Quem me acompanha sabe que a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui, comigo mesma falando. Então, de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não estraguem a vida das pessoas’, iniciou.
"Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira, é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo e isso é honroso. Agora, que sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento", escreveu Marília.
"É o que eu vou falar sobre essa história: respeitem as pessoas, respeitem os finais, respeitem os motivos, apenas isso! Respeitem como você gostaria de ser respeitado", concluiu. Murilo Huff ainda não havia se pronunciado sobre o assunto até a publicação desta matéria.

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