Será que vem hit?

Luísa Sonza e Marília Mendonça se unem em nova parceria musical

A sertaneja irá participar da regravação de 'Melhor Sozinha', música de Luisa, do álbum Doce 22

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:39

Agência Estado

As cantoras Luísa Sonza e Marília Mendonça Crédito: Instagram/@luisasonza
Luísa Sonza anunciou nova parceria com Marília Mendonça na noite desta terça-feira, 17. A sertaneja irá participar da regravação de Melhor Sozinha. A música já foi lançada como single do álbum Doce 22 de Luísa, que foi ao ar no dia 18 de julho. Nas redes sociais, as cantoras compartilharam fotos juntas para revelar a novidade. "Sozinha até que é bom, mas melhor mesmo é com você", escreveu Luísa Sonza, fazendo referência à letra da canção.
Nos comentários, diversos fãs e amigos comemoraram a parceria. "Musas", elogiou Maisa. "Gente, que maravilhosas", comentou a atriz Marina Ruy Barbosa.
Em comunicado enviado à imprensa, Luísa Sonza deu mais detalhes sobre a parceria. "Um enorme prazer poder trazer a Marília para um projeto que é tão especial para mim. Passamos o dia todo juntas produzindo e gravando tudo para entregar em breve este lançamento para vocês", celebrou a cantora.

