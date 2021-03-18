Marido de Paulo Gustavo fala sobre estado de saúde do ator: 'Vencendo o vírus'

Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, junto com os dois filhos, Romeu e Gael Crédito: Instagram / @thalesbretas

O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, compartilhou um comunicado sobre o estado de saúde do ator na terça-feira, 16. O humorista foi internado com covid-19 no sábado, 13, em um hospital no Rio de Janeiro.

Em publicação no Instagram, o médico dermatologista revelou que o marido está se recuperando da doença e pediu que os familiares e amigos fizessem uma corrente de oração.

"Paulo Gustavo precisou se internar por complicações da covid. Mas, graças à equipe médica e a corrente de energia e orações, ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco para voltar a fazer a gente rir", escreveu Thales.

"Peço que continuemos rezando em conjunto: às 12h, 15h e 18h. Todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível! Não consigo responder a todos, mas agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito", acrescentou.

Na legenda da postagem, ele fez um apelo aos seguidores, alertando sobre os perigos da doença. "Esse vírus é realmente muito traiçoeiro, agressivo e contagiante! Por favor, quem puder, fique em casa, se cuide, use máscara e álcool gel o tempo todo! Continuemos nas orações! Ele vai ficar bem".