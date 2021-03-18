Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Marido de Paulo Gustavo fala sobre estado de saúde do ator: 'Vencendo o vírus'

O humorista foi internado com covid-19 em um hospital no Rio de Janeiro no sábado, 13

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:23
Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, junto com os dois filhos, Romeu e Gael
Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, junto com os dois filhos, Romeu e Gael Crédito: Instagram / @thalesbretas
O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, compartilhou um comunicado sobre o estado de saúde do ator na terça-feira, 16. O humorista foi internado com covid-19 no sábado, 13, em um hospital no Rio de Janeiro.
Em publicação no Instagram, o médico dermatologista revelou que o marido está se recuperando da doença e pediu que os familiares e amigos fizessem uma corrente de oração.
"Paulo Gustavo precisou se internar por complicações da covid. Mas, graças à equipe médica e a corrente de energia e orações, ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco para voltar a fazer a gente rir", escreveu Thales.
"Peço que continuemos rezando em conjunto: às 12h, 15h e 18h. Todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível! Não consigo responder a todos, mas agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito", acrescentou.

Veja Também

Mãe de Paulo Gustavo pede orações para humorista se recuperar da Covid

Paulo Gustavo é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo é internado na UTI por complicações da Covid-19

Na legenda da postagem, ele fez um apelo aos seguidores, alertando sobre os perigos da doença. "Esse vírus é realmente muito traiçoeiro, agressivo e contagiante! Por favor, quem puder, fique em casa, se cuide, use máscara e álcool gel o tempo todo! Continuemos nas orações! Ele vai ficar bem".
A mãe do ator, Déa Lúcia Amaral, que é inspiração para a personagem Dona Hermínia, um dos maiores sucessos do filho, compartilhou o mesmo comunicado e deixou uma mensagem a todas as mães que estão passando pela mesma situação que ela. "Minha solidariedade a todas as mães que, como eu, estão aflitas pela melhora de seus filhos", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Paulo Gustavo Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados