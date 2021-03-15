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"Quadro estável"

Paulo Gustavo é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Segundo a assessoria de imprensa do artista, o quadro dele é estável; nas redes sociais, o ator e humorista não fez nenhuma postagem sobre ter sido contaminado

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:21
Paulo Gustavo como o personagem Sem Noção, do humorístico 220 Volts
Paulo Gustavo como o personagem Sem Noção, do humorístico 220 Volts Crédito: JOAO COTTA/GLOBO
Após receber diagnóstico de Covid-19, o ator Paulo Gustavo, 42, foi internado no sábado (13) em um hospital privado do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do artista, o quadro dele é estável.
"Paulo está internado por orientação médica. O ator segue em acompanhamento e agradece o carinho e apoio de todos por sua recuperação", informa em nota.
Nas redes sociais, o ator e humorista não fez nenhuma postagem sobre ter sido contaminado pela doença. Neste domingo (14), no Instagram, ele publicou parabenizou o marido, Thales Bretas, pelo aniversário.
"Hoje é aniversário dele, do amoooooor da minha vida! Qualquer coisa que eu colocar aqui não será fiel ao que eu quero exatamente dizer para ele! Então, eu vou dizer ao vivo e aqui fica sendo apenas um post para dizer pro Brasil inteiro que eu sou loucamente apaixonado por você! Te amo", escreveu.

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