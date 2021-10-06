Marido de Andressa Urach toma conta do Instagram dela e bloqueia seguidores

Andressa Urach e Thiago Lopes se reconciliam Crédito: Instagram/@andressaurach

Marido de Andressa Urach, 33, o empresário Thiago Lopes agora resolveu tomar conta do Instagram da modelo. Segundo ele, o motivo é o cerceamento de mensagens privadas para ela.

Em suas redes sociais, ele explicou a decisão de tomar posse da conta da amada. "Não envie direct para mim pedindo para a Andressa te desbloquear. Fui eu mesmo que te bloqueei no Instagram dela", escreveu ele.

Na sequência, disse que tem ciência de que "todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho estão devidamente bloqueadas".

Thiago também atacou a imprensa e a acusou de disseminar fake news sobre a relação de ambos. "Para não divulgar às pessoas uma história de superação de um casal com a consequente preservação da família, a imprensa, que odeia a instituição familiar, propaga todo tipo de fake news falando que tudo que passamos foi armado", disparou.

O casal havia rompido e resolveu retomar a união dias depois de uma conturbada separação. Andressa está grávida de Thiago.

Poucas horas após compartilhar um registro e afirmar que estava "se entendendo" com Thiago, o empresário publicou uma sequência de Stories sobre a vice-Miss Bumbum e negou acusações de que o relacionamento seria abusivo.

"Sempre quis que a Andressa fosse independente. Eu era o maior incentivador dela para a criação da loja online e do salão. Mas a Andressa nunca termina o que inicia. Ela sempre falou que queria ser dependente de mim", começou.

"Os merchans eram negociados por mim para a Andressa, o dinheiro sempre caiu na conta dela. Nunca faltou". Lopes continuou dizendo que quando conheceu a modelo, sua vida estava "totalmente desorganizada" e afirmou que ela possuía contas atrasadas, dívidas de cartões, que o passaporte de Arthur, filho de Urach, estava vencido e que eles "não tinham hábitos de higiene bucal".

Em outro momento, Lopes já tinha usado as redes sociais para acusar Andressa de fumar e de se prostituir grávida.