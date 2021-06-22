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Divórcio inesperado?

Marido de Ana Maria Braga afirma ter ficado surpreso com término

Após um pouco mais de 1 ano casados, Johnny Lucet alega não ter mais contato com a apresentadora.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:16

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:16

Ana Maria e o marido Johnny Lucet
Ana Maria e o marido Johnny Lucet Crédito: Instagram/@anamaria16
O empresário francês Johnny Lucet, 57, marido de Ana Maria Braga, 72, contou que se surpreendeu com a separação da apresentadora. Ele está em Portugal desde o início do ano e afirma que desde então sua esposa teria se afastado dele.
"Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, [não recebi] nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho", disse o empresário ao jornal Extra.
Ele diz que ficou confuso ao ver notícias sobre o término nas mídias, mas afirma que continua casado com a comunicadora. "Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher". Ao longo da entrevista, ele também negou que teria maltratado funcionários de Ana Maria Braga.
Ana Maria e Johnny Lucet
Ana Maria e Johnny Lucet Crédito: Instagram/@anamaria16
"Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade", disse o empresário.
Johnny e Ana se conheceram em 2019 e se casaram em fevereiro de 2020, em uma cerimônia intimista na casa da apresentadora. O relacionamento teria acabado em março deste ano, pouco tempo depois dele retornar à cidade de Loulé, no sul de Portugal, onde vive sua família e seu filho de 11 anos.
Procurada, a assessoria de Ana Maria Braga informou que a apresentadora não comenta sobre sua vida pessoal.

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