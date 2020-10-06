Mariah Carey revela que não tinha 'relações físicas' com ex-noivo James Packer

A cantora Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey

A cantora Mariah Carey, 50, parece não ter boas recordações da relação com o ex-noivo, o empresário australiano James Packer, 53. Em entrevista ao The Guardian, contou que não fazia 'relações físicas' com ele.

"Se foi um relacionamento que importou, está no livro. Se não, não ocorreu. Não tínhamos um relacionamento físico, para ser honesta contigo", disse ela à publicação. O livro ao qual se refere é o livro de memórias "The Meaning of Mariah Carey".

Os dois se conheceram na estreia do filme "Hercules", em 2014. Depois de alguns meses juntos, o empresário a pediu em casamento em janeiro de 2016 com grande anel de diamante. Só que eles encerraram o noivado em outubro daquele mesmo ano.

No ano de 2017, Packer abriu o jogo ao The Australian e disse que esse noivado havia sido um erro. "Eu estava em um ponto baixo em minha vida pessoal. Ela era gentil, excitante e divertida. Mariah é uma mulher de substância. Mas foi um erro para ela e um erro para mim."