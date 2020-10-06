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Mariah Carey revela que não tinha 'relações físicas' com ex-noivo James Packer

Cantora parece não ter gostado da relação que durou dois anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 16:27

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:27

A cantora Mariah Carey
A cantora Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey
A cantora Mariah Carey, 50, parece não ter boas recordações da relação com o ex-noivo, o empresário australiano James Packer, 53. Em entrevista ao The Guardian, contou que não fazia 'relações físicas' com ele.
"Se foi um relacionamento que importou, está no livro. Se não, não ocorreu. Não tínhamos um relacionamento físico, para ser honesta contigo", disse ela à publicação. O livro ao qual se refere é o livro de memórias "The Meaning of Mariah Carey".
Os dois se conheceram na estreia do filme "Hercules", em 2014. Depois de alguns meses juntos, o empresário a pediu em casamento em janeiro de 2016 com grande anel de diamante. Só que eles encerraram o noivado em outubro daquele mesmo ano.

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No ano de 2017, Packer abriu o jogo ao The Australian e disse que esse noivado havia sido um erro. "Eu estava em um ponto baixo em minha vida pessoal. Ela era gentil, excitante e divertida. Mariah é uma mulher de substância. Mas foi um erro para ela e um erro para mim."
De acordo com a Recording Industry Association of America, Carey já vendeu mais de 250 milhões de obras musicais, o que faz dela uma recordista mundial em vendas. Ela é a segunda artista feminina solo mais bem-sucedida em território norte-americano. No início deste ano, Mariah Carey se tornou a primeira artista a encabeçar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes. Ela se tornou a única a ter canção número um nos anos 1990, 2000, 2010 e 2020.

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