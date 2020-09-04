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Traição

Mariah Carey admite caso com jogador de baseball enquanto era casada

Cantora foi mulher do presidente da Sony Music entre 1993 e 1998

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 13:10
A cantora Mariah Carey
A cantora Mariah Carey Crédito: Instagram/@mariahcarey
Mariah Carey, 50, admitiu que teve um caso amoroso com o ex-atleta profissional de baseball Derek Jeter, 46, enquanto ela ainda era casada com o executivo Tommy Mottola, 71. A cantora foi mulher do presidente da Sony Music entre 1993 e 1998.
A confirmação ocorreu em um perfil realizado pela revista "Vulture", que antecipa alguns dos assuntos que serão tratados no livro autobiográfico "The Meaning of Mariah Carey" (algo como "O Significado de Mariah Carey"). Ainda segundo a publicação, as músicas "My All" e "The Roof", do álbum "Butterfly" (1997) foram sobre o relacionamento secreto.
No livro, Carey conta que conheceu Jeter em um jantar. Depois, ela teria começado a escrever secretamente flertando com o jogador, que na época era uma das estrelas do New York Yankees.

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Ela ainda revela que sentia que a equipe de segurança do marido estava monitorando seus movimentos e que sentia "oprimida" por ele.
Carey disse que é possível que Mottola discorde do retrato feito por ela no livro, mas avisa que poderia tê-lo descrito de uma maneira muito pior. "Eu poderia ter ido mais longe, mas não fui", revelou. "Dou-lhe crédito onde o crédito é devido."
Anteriormente, a cantora já deu a entender que o ex-marido tentou sabotar a carreira dela depois da separação.

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