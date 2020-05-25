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Polêmica

Ludmilla vai à delegacia denunciar internautas que a acusaram de traição nas redes

'Internet não é terra de ninguém', ressalta cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 15:56

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:56

Ludmilla e Brunna Gonçalves
Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/ Instagram @brunnagoncalves
Ludmilla, 25, usou seu Instagram na manhã desta segunda-feira (25) para comunicar que está indo à delegacia para tomar as atitudes cabíveis em relação às pessoas que afirmaram no Twitter que ela estaria traindo sua esposa, Brunna Gonçalves.
"Eu não ia falar nada, porque eu geralmente cago para essas mentiras, para essas bobeiradas. Só que eu estou de quarentena, não tenho nada para fazer, e quanto mais você caga para essas coisas, mais as pessoas acham que têm direito de ficar inventando mentira e falando merda da vida das pessoas por trás de um fake", afirmou.

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"E hoje eu vou provar para essas três pessoas que elas não podem fazer isso, que a internet não é terra de ninguém, é terra de gente, sim. Eu estou indo na delegacia agora e as pessoas têm que começar a ter mais cuidado para mexer na internet. Sabe usar? Boa. Não sabe usar? Tchau, vai ter que pagar por isso".
Por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora esclarece que o conteúdo dos supostos diálogos divulgados pelos internautas, envolvendo duas mulheres que usavam seu nome, são inverídicos. O perfil que publicou o suposto diálogo foi excluído do Twitter.
"A cantora está muito bem casada e focada em seu mais recente lançamento, o EP 'Numanice'. Ludmilla e sua equipe não irão mais comentar as falsas afirmações feitas por perfis de haters na internet, cabe as supostas autoras das mensagens esclarecerem seu conteúdo e não a artista comentar fake news. Lembramos ainda que difamação nas redes sociais pode ser configurado como crime virtual", diz uma nota oficial.

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