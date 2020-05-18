Ludmilla recebe alta após internação em hospital com pielonefrite

A cantora Ludmilla Crédito: João Miguel Jr/Globo

A cantora Ludmilla recebeu alta do hospital no qual estava internada neste domingo, 17. Ela teve uma crise de pielonefrite aguda, um problema nos rins. A internação de Ludmilla havia ocorrido na madrugada da última quarta-feira, dia 13. Na ocasião, segundo a assessoria do hospital, ela sentiu "fortes dores abdominais" e estava "com pus nos órgãos excretores e com muita dor", mas já havia sido medicada.

Por conta do problema, a cantora cancelou uma "live" marcada para sábado, dia 16. A assessoria do hospital, em nota, disse que "a crise foi controlada e a cantora segue para casa, onde continuará com medicamentos para finalizar o tratamento". No Instagram, Ludmilla agradeceu por todas as mensagens de carinho e orações.