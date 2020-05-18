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Saúde

Ludmilla recebe alta após internação em hospital com pielonefrite

Crise foi controlada e cantora, que estava internada desde o dia 13, seguirá o tratamento tomando medicamentos em sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 09:46

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 09:46

A cantora Ludmilla apresenta o Só Toca Top Verão
A cantora Ludmilla Crédito: João Miguel Jr/Globo
A cantora Ludmilla recebeu alta do hospital no qual estava internada neste domingo, 17. Ela teve uma crise de pielonefrite aguda, um problema nos rins. A internação de Ludmilla havia ocorrido na madrugada da última quarta-feira, dia 13. Na ocasião, segundo a assessoria do hospital, ela sentiu "fortes dores abdominais" e estava "com pus nos órgãos excretores e com muita dor", mas já havia sido medicada.
Por conta do problema, a cantora cancelou uma "live" marcada para sábado, dia 16. A assessoria do hospital, em nota, disse que "a crise foi controlada e a cantora segue para casa, onde continuará com medicamentos para finalizar o tratamento". No Instagram, Ludmilla agradeceu por todas as mensagens de carinho e orações.
"A cantora procurou o hospital do Rio de Janeiro no dia 12 de maio após sentir fortes dores abdominais. A condição que a fez ficar internada é um processo inflamatório nos rins, que causa muita dor e desconforto", diz a nota.

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