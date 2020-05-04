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É o amor

Ludmilla e Brunna Gonçalves completam três anos juntas

Casal, que assumiu o namoro só em junho de 2019, se casou em dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 14:19

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 14:19

Ludmilla e Brunna Gonçalves
Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/ Instagram @brunnagoncalves
Três anos de convivência são suficientes para conhecer qualidades e defeitos de um companheiro? Com essa indagação, a bailarina Brunna Gonçalves começou uma postagem em que fala sobre o tempo em que ela e Ludmilla estão juntas.
O casal assumiu namoro em junho de 2019, durante o lançamento de DVD da cantora. Em dezembro do ano passado, Ludmilla decidiu pedir Brunna em casamento e preparou uma festa surpresa.
Neste domingo, 3, a bailarina publicou um vídeo com um quiz com perguntas sobre o casal, com questões como 'quem é mais romântica', 'quem é mais bagunceira', 'quem faz mais drama' ou 'quem é mais preguiçosa'. Quem fizesse ponto teria de 'mergulhar' o rosto em uma almofada com farinha.
"Já são três anos aprendendo com você e te ensinando também. Nossa relação é um misto de amor, paixão, companheirismo, amizade, que só a gente sabe! Só a gente sabe!", escreveu Brunna.

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A bailarina também lembrou de momentos do cotidiano que passa com Ludmilla. "Eu amo dormir de conchinha com você, amo fazer o seu peito de travesseiro, eu amo poder viver, ser livre e dividir isso com você. Você me mostrou um lado da vida que eu ainda não conhecia, o lado do amor. Obrigada por tudo, feliz três anos", concluiu.

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