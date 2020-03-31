'Morri', diz Anitta ao receber parabéns de Mariah Carey

Mariah Carey e Anitta Crédito: Instagram/Anitta

Anitta completou 27 anos de idade nesta segunda-feira (30) e recebeu mensagens de amigos e familiares, mas também de seus próprios ídolos. A brasileira foi parabenizada pela diva pop Mariah Carey, 50, que escreveu em português em seu Instagram Stories "Parabéns Anitta! Feliz aniversário!"

A brasileira, que compartilhou na mesma rede social outras mensagens de "Feliz Aniversário" recebidas de amigos, mostrou aos fãs a dedicatória de Carey com os dizeres: "I'm dead" (em português, "Estou morta").

J Balvin, Compadre Washington, Diplo, DJ Snake, Rita Ora, Major Lazer, Regina Casé e outros artistas nacionais e internacionais também desejaram feliz aniversário à cantora.

Anitta já havia publicado, há três dias, uma foto com Mariah Carey desejando feliz aniversário a ela. "Todo ano postando uma linda foto sua para dizer a todos que seu aniversário é 3 dias antes do meu... Agora eu tenho uma [foto] de nós duas juntas. Feliz aniversário, minha rainha! A única Mariah Carey... Minha diva, minha inspiração. Desejando o melhor para você desde que nasci", escreveu ela na legenda da publicação.

VIDA AMOROSA

Em live no Instagram na noite da última quinta-feira (26), Anitta assumiu que está namorando. O namorado é Gabriel David, filho do presidente da escola de samba Beija-Flor. Os dois são vistos juntos desde fevereiro, inclusive no Carnaval.

Em conversa com a influenciadora digital Camila Coutinho, a cantora falou que está isolada em Angra dos Reis com ele. David viajou com ela para as Ilhas Maldivas.

"Vim para a casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. A gente veio para cá já faz uns 15 dias. Assim que chegamos de viagem, fizemos o exame. Deu negativo [para coronavírus]", afirmou.

Na conversa, ela disse ainda que ficou triste por ter de cancelar sua festa de aniversário por causa da pandemia do novo coronavírus. Conhecida por grandes celebrações, a deste ano teria como tema "Anitta no Espaço".