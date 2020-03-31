Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aniversário

'Morri', diz Anitta ao receber parabéns de Mariah Carey

J Balvin, Diplo, Rita Ora e Major Lazer também desejaram feliz aniversário à cantora, que faz 27 anos

Publicado em 31 de Março de 2020 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 13:45
Mariah Carey e Anitta
Mariah Carey e Anitta Crédito: Instagram/Anitta
Anitta completou 27 anos de idade nesta segunda-feira (30) e recebeu mensagens de amigos e familiares, mas também de seus próprios ídolos. A brasileira foi parabenizada pela diva pop Mariah Carey, 50, que escreveu em português em seu Instagram Stories "Parabéns Anitta! Feliz aniversário!"
A brasileira, que compartilhou na mesma rede social outras mensagens de "Feliz Aniversário" recebidas de amigos, mostrou aos fãs a dedicatória de Carey com os dizeres: "I'm dead" (em português, "Estou morta").
J Balvin, Compadre Washington, Diplo, DJ Snake, Rita Ora, Major Lazer, Regina Casé e outros artistas nacionais e internacionais também desejaram feliz aniversário à cantora.
Anitta já havia publicado, há três dias, uma foto com Mariah Carey desejando feliz aniversário a ela. "Todo ano postando uma linda foto sua para dizer a todos que seu aniversário é 3 dias antes do meu... Agora eu tenho uma [foto] de nós duas juntas. Feliz aniversário, minha rainha! A única Mariah Carey... Minha diva, minha inspiração. Desejando o melhor para você desde que nasci", escreveu ela na legenda da publicação.

VIDA AMOROSA

Em live no Instagram na noite da última quinta-feira (26), Anitta assumiu que está namorando. O namorado é Gabriel David, filho do presidente da escola de samba Beija-Flor. Os dois são vistos juntos desde fevereiro, inclusive no Carnaval.
Em conversa com a influenciadora digital Camila Coutinho, a cantora falou que está isolada em Angra dos Reis com ele. David viajou com ela para as Ilhas Maldivas.
"Vim para a casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. A gente veio para cá já faz uns 15 dias. Assim que chegamos de viagem, fizemos o exame. Deu negativo [para coronavírus]", afirmou.

Veja Também

Anitta abre o jogo e assume namoro com Gabriel David em live

Por causa do coronavírus, Anitta se isola em casa com os amigos

Coronavírus: Anitta cancela festão de aniversário na mansão

Na conversa, ela disse ainda que ficou triste por ter de cancelar sua festa de aniversário por causa da pandemia do novo coronavírus. Conhecida por grandes celebrações, a deste ano teria como tema "Anitta no Espaço".
"Hoje acordei um pouco triste porque está chegando meu aniversario e, normalmente, faço aquela festa para muita gente. Faltando quatro dias, eu já estaria começando a fazer a montagem do cenário na minha casa", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados