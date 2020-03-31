'Morri', diz Anitta ao receber parabéns de Mariah Carey

Anitta completou 27 anos de idade nesta segunda-feira (30) e recebeu mensagens de amigos e familiares, mas também de seus próprios ídolos. A brasileira foi parabenizada pela diva pop Mariah Carey, 50, que escreveu em português em seu Instagram Stories "Parabéns Anitta! Feliz aniversário!"
A brasileira, que compartilhou na mesma rede social outras mensagens de "Feliz Aniversário" recebidas de amigos, mostrou aos fãs a dedicatória de Carey com os dizeres: "I'm dead" (em português, "Estou morta").
J Balvin, Compadre Washington, Diplo, DJ Snake, Rita Ora, Major Lazer, Regina Casé e outros artistas nacionais e internacionais também desejaram feliz aniversário à cantora.
Anitta já havia publicado, há três dias, uma foto com Mariah Carey desejando feliz aniversário a ela. "Todo ano postando uma linda foto sua para dizer a todos que seu aniversário é 3 dias antes do meu... Agora eu tenho uma [foto] de nós duas juntas. Feliz aniversário, minha rainha! A única Mariah Carey... Minha diva, minha inspiração. Desejando o melhor para você desde que nasci", escreveu ela na legenda da publicação.
VIDA AMOROSA
Em live no Instagram na noite da última quinta-feira (26), Anitta assumiu que está namorando. O namorado é Gabriel David, filho do presidente da escola de samba Beija-Flor. Os dois são vistos juntos desde fevereiro, inclusive no Carnaval.
Em conversa com a influenciadora digital Camila Coutinho, a cantora falou que está isolada em Angra dos Reis com ele. David viajou com ela para as Ilhas Maldivas.
"Vim para a casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. A gente veio para cá já faz uns 15 dias. Assim que chegamos de viagem, fizemos o exame. Deu negativo [para coronavírus]", afirmou.
Na conversa, ela disse ainda que ficou triste por ter de cancelar sua festa de aniversário por causa da pandemia do novo coronavírus. Conhecida por grandes celebrações, a deste ano teria como tema "Anitta no Espaço".
"Hoje acordei um pouco triste porque está chegando meu aniversario e, normalmente, faço aquela festa para muita gente. Faltando quatro dias, eu já estaria começando a fazer a montagem do cenário na minha casa", disse.